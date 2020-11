«  Presque célèbre  » vous donne envie de ne pas être cool – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: Presque connu

Où vous pouvez le diffuser: Vidéo Amazon Prime

Le pitch: Sur la base des expériences réelles du scénariste / réalisateur Cameron Crowe, Presque connu raconte le passage à l’âge adulte du journaliste adolescent William Miller (Patrick Fugit) chargé de suivre un groupe de rock prometteur en tournée au début des années 1970.

Pourquoi c’est une visualisation essentielle: En revoyant cela pour la première fois en une quinzaine d’années, il est facile de comprendre pourquoi c’est l’un des films préférés de tous les temps du collectif / Film. C’est le type de film qui vous emporte – un mélange enivrant d’histoire, de style et de musique qui, même s’il raconte quelques moments stéréotypés d’excès rock et de festivités, se sent toujours unique dans le panthéon des films sur la musique.

Mélangeant ses propres souvenirs avec des fioritures fictives, Crowe parvient à recréer un monde insulaire qui se sent totalement authentique – une sous-culture dont la plupart ne sont jamais au courant, mais qui est infiniment fascinante à explorer. Penny Lane (Kate Hudson nominée aux Oscars) et les Band-Aids servent de sous-culture au sein de cette sous-culture, fournissant une autre couche de dynamique relationnelle à William, 15 ans, à observer et à passer au crible.

Puisque / Film aime tellement ce film, je n’irai pas trop longtemps ici: nous avons couvert le film sous de nombreux angles différents au fil des ans. Mais il y a juste quelques petits aspects que je voulais souligner, et l’un d’eux est le génie accidentel de Stillwater. Un composite des vrais groupes que Crowe a réellement suivis et relatés pendant son adolescence, Stillwater est l’un de mes groupes de fiction préférés dans l’histoire du cinéma – en partie à cause des relations tendues entre les membres hors scène, et en partie à cause du plus grand que nature. personnalités impliquées. Le guitariste principal de Billy Crudup, Russell Hammond, a, à bien des égards, l’arc le plus crucial de tout le film: celui d’un égoïste égoïste poussé par étapes pour devenir, selon les mots d’Elaine Miller de Frances McDormand, «une personne de substance».

Mais c’est le chanteur principal du groupe, Jeff Bebe (Jason Lee), qui finit par tomber sur le commentaire le plus authentique du film sur la musique. Ironiquement, la citation vient dans un discours que, à la fin du film, Bebe se lamente d’avoir prononcé en premier lieu, mais la vérité est néanmoins enfouie dans ses divagations: «Mais ce à quoi tout cela revient, c’est ça. La chose indéfinissable quand les gens captent quelque chose dans votre musique. » C’est juste ce que ce film capture mieux que presque tout autre.

Enfin, je dois mentionner Philip Seymour Hoffman, adoptant une voix perpétuellement graveleuse, en tant que critique de musique rock Lester Bangs, jouant la version idéale d’un mentor pour le jeune William. Bangs a tout vu et peut instantanément voir à travers absolument toutes les conneries qui lui sont jetées; quand Russell réalise au milieu du film que tout ce qui l’intéresse, ce sont les personnes et les expériences qui sont «réelles», cela montre à quel point les journalistes et les créatifs – bien que souvent décrits comme étant des côtés opposés d’une guerre métaphorique – ne sont peut-être pas si différents après tout. (Ce n’est que l’un des nombreux cas dans lesquels ce film présente des idées ou des motifs répétés, presque comme un refrain répété dans une grande chanson.) Plus important encore, cependant, Bangs est toujours disponible pour William avec un sage conseil, mieux reflété dans un mantra répété: «Soyez honnête et impitoyable.» Ces quatre mots sont l’essence même du vrai journalisme et servent d’inspiration aux membres de l’Uncool partout.

