Présentation du prototype Honda Civic de 11e génération; L’Inde est liée en 2022!

Honda a présenté en avant-première la nouvelle Civic de 11e génération sous forme de prototype et c’est un énorme changement par rapport au modèle de la génération actuelle, à l’intérieur et à l’extérieur. Il ne devrait cependant arriver en Inde qu’en 2022.

Après nous avoir taquinés avec la Civic de 11e génération il y a quelques jours, Honda a dévoilé hier la nouvelle Civic sous forme de prototype. La nouvelle Honda Civic est un énorme changement par rapport à l’actuelle Civic de 10e génération que nous avons ici en Inde, à la fois en termes de style extérieur et intérieur. Bien que Honda appelle cela un prototype à ce stade, le modèle final des spécifications de production sera largement similaire à ce prototype, sauf quelques modifications ici et là. Il a également beaucoup plus de fonctionnalités et de technologies de sécurité qu’auparavant, alors regardons de plus près ce qui va arriver.

Honda a maintenant dévoilé la nouvelle Civic de 11e génération sous forme de prototype.

La Honda Civic est l’un des noms les plus anciens du monde automobile, étant en existence depuis 1973. Cette nouvelle Honda Civic est un énorme changement par rapport au style radical du modèle de la génération actuelle et plus un hommage aux Civic des années passées. Vous avez aimé ou détesté le style de la Civic de la génération actuelle. Avec ce modèle de nouvelle génération, Honda a clairement opté pour une approche beaucoup plus sûre, le style étant beaucoup influencé par la nouvelle City et même l’Accord. Le design agressif et avant-gardiste a cédé la place à un langage de conception beaucoup plus adulte et mature.

Cette nouvelle Honda Civic est un énorme changement par rapport au style radical du modèle de la génération actuelle.

La calandre est désormais plus étroite avec des phares moins anguleux. L’énorme barrage d’air dans le pare-chocs inférieur semble cependant mal proportionné. La nouvelle Civic a des lignes de caractère fortes le long de son profil. Les feux arrière en forme de C à l’arrière ont été abandonnés pour les feux arrière horizontaux à LED, qui semblent appartenir à une voiture Skoda. Il y a même un subtil aileron de couvercle de coffre sur la nouvelle Civic et cela devrait vraiment renforcer son attrait sportif. Les jantes en alliage au fini bronze à canon nouvellement conçues sont superbes et il y a même des motifs « Honda Design » autour de la voiture, une touche particulièrement cool. Bien que ce soit toujours le prototype, attendez-vous à ce que la plupart de la voiture reste inchangée dans les spécifications de production.

Croquis intérieurs de la nouvelle Honda Civic.

À l’intérieur aussi, la nouvelle Civic a été entièrement révisée. Vous pouvez voir les influences de la Honda e EV et même de la nouvelle génération City dans la conception et la disposition du nouveau tableau de bord. Les intérieurs semblent beaucoup moins épurés et plus sophistiqués et minimalistes qu’auparavant. L’écran tactile est maintenant une unité flottante de 9 pouces et il existe également un tableau de bord entièrement numérique. Bien que Honda n’ait pas partagé les détails exacts de la nouvelle suite de sécurité de la Civic, elle promet de multiples nouvelles caractéristiques de sécurité active et passive. La suite de sécurité de Honda Sensing et plusieurs airbags seront également disponibles.

Attendez-vous à ce que le modèle de nouvelle génération fasse ses débuts sur le marché au début de 2021, mais il ne viendra en Inde qu’en 2022.

Honda n’a pas spécifiquement dit ce qui pourrait être sous le capot de la nouvelle Civic, mais elle sera propulsée par la gamme de moteurs à essence VTEC Turbo de Honda. Et oui, une variante hybride pourrait également être ajoutée à la gamme. Actuellement, la Honda Civic aux spécifications indiennes est propulsée par un moteur à essence 1,8 L 141 ch / 174 Nm et un moteur diesel 1,6 L 120 ch / 300 Nm. En Inde, le prix de la Civic est actuellement de Rs. 17,93 lakh à Rs 22,34 lakh (ex-salle d’exposition). Attendez-vous à ce que le modèle de nouvelle génération fasse ses débuts sur le marché au début de 2021, mais il ne viendra en Inde qu’en 2022.