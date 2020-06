Présentation de la Fiat 500 «Pay as you go» – Africadaidly

Fiat est devenue la première entreprise automobile au Royaume-Uni à lancer un accord de financement « Pay As You Go » où un tout nouveau véhicule peut être conduit au travail pour 10,39 £ – environ les deux tiers du prix du trajet quotidien moyen à Londres.

Inspiré par le secteur de la téléphonie mobile, l’accord s’applique au dernier Fiat 500 Hybrid Lounge et les conducteurs paient des frais initiaux de 99 £, suivis de 99 £ par mois plus 19,2 pence pour chaque kilomètre parcouru. Fiat inclut également les 500 premiers miles de l’accord.

Avec le banlieusard britannique moyen effectuant un aller-retour quotidien d’environ 25 miles, cela revient à 10,39 £ par jour, y compris le carburant, le kilométrage et les frais de location.

Ce nouveau produit de Leasys, la division de location de contrat de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a été inspiré par des options de financement populaires et conviviales pour des articles de tous les jours comme les téléphones mobiles.

Le système utilise la technologie de la boîte noire pour suivre les mouvements des véhicules et calculer les paiements, et comprend la taxe routière et la récupération routière.

La Fiat 500 Mild Hybrid Lounge a une économie de carburant combinée de 53,3 mpg et est équipée de roues en alliage de 15 pouces, de capteurs de stationnement arrière, de la climatisation, d’un régulateur de vitesse et d’une radio à écran tactile de 7,0 pouces.

«En fournissant cette solution innovante à nos clients, Fiat ouvre la voie en matière de conduite Pay As You Go», a déclaré Francesco Vanni, directeur national britannique pour Fiat et Abarth.

«Les clients n’ont qu’à payer pour ce qu’ils conduisent sans limite de kilométrage supérieure, ce qui en fait une proposition attrayante pour ceux qui ont maintenant besoin d’une voiture élégante, économique et fiable pour se déplacer.»

L’accord PAYG s’étale sur 48 mois et devrait être disponible prochainement sur d’autres modèles de la gamme FCA.

Sebastiano Fedrigo, directeur général de Leasys au Royaume-Uni, a ajouté: «Nous sommes très fiers de lancer de nouveaux produits pendant cette période difficile.

« Leasys Miles innove dans le modèle traditionnel de location de voitures en passant à quelque chose que nous connaissons tous beaucoup mieux de nos jours. »

Coûts de voyage quotidiens (sur la base du tarif de location quotidien, du coût du carburant et des frais de 19,2 p / mile «pay as you go»)