Présentateur: Judd Apatow révèle un complot original bizarre

Will Ferrell est l’une des plus grandes réussites de Saturday Night Live. L’une des raisons était Présentateur: La légende de Ron Burgundy (2004). Ce qui a commencé comme une impression du défunt crooner et acteur Robert Goulet, Ferrell a décidé de faire de Ron la personnalité de l’information la plus odieuse et la plus extravagante imaginable. Réalisateur Judd Apatow, qui a été producteur du film, s’est entretenu avec Vanity Fair tout en discutant de sa carrière et en faisant la promotion de son dernier film, Le roi de Staten Island. « Will Ferrell et [director] Adam Mckay a écrit le script Anchorman et ils me l’ont montré « , a déclaré Apatow. » Les premières ébauches étaient vraiment hilarantes et folles. Il s’agissait de l’équipe d’ancrage volant vers une convention de présentateur. L’avion s’écrase et ils se retrouvent sur le flanc d’une montagne où ils tentent tous de survivre et ça ressemble presque au film Vivant mais avec des ancêtres. Nous essayions de le faire pendant des années et lentement ils ont commencé à changer l’histoire parce que personne n’en ferait cette version folle. «

Vivant (1993) est basé sur une histoire vraie des survivants d’un accident d’avion au-dessus des Andes. L’avion contenait une équipe de rugby uruguayenne et des membres de sa famille. Souffrant de températures glaciales et entourés de neige, ils ont dû faire face à des vents de blizzard dangereux, à des avalanches et à une pénurie de fournitures. En conséquence, ils recoururent à contrecœur au cannibalisme en mangeant leurs proches décédés. Aussi sombre et tragique que le film qu’ils ont tenté de fonder Présentateur Au départ, c’était probablement pour le mieux Ferrell et McKay ont abandonné l’idée et sont restés avec leurs changements.

L’intrigue du film original de 2004 entourait la Bourgogne et son équipe de nouvelles qui travaillait dans une station de télévision de San Diego dans les années 70. Leurs egos sont menacés lorsque la station engage une journaliste du nom de Veronica Corningstone (Christina Applegate). L’histoire a fini par se baser sur la vie de Jessica Savitch, qui est devenue une pionnière du journalisme, ouvrant la voie à d’autres femmes pour devenir journalistes de radio-télévision. D’après son expérience, elle a dû endurer le chauvinisme incessant de sa carrière. Présentateur a fini par devenir un grand succès au box-office avec plus de 90 millions de dollars dans le monde. Les carrières des co-stars de Ferrell comme Paul Rudd et Steve Carell a prospéré après le film. Une suite a finalement été publiée en 2013 appelée Présentateur 2: La légende continue, qui a rapporté plus de 173 millions de dollars dans le monde. Le roi de Staten Island est disponible sur demande.

