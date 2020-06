Près de la moitié des téléphones livrés cette année sur le marché mondial étaient des modèles 5G

La Chine est le plus grand marché de smartphones au monde (suivi par l’Inde et les États-Unis). Mais comme le dit le proverbe, plus ils sont gros, plus ils tombent fort. Selon le site de nouvelles en anglais China Daily, le nombre de smartphones expédiés en Chine le mois dernier a totalisé 32,66 millions d’unités; il s’agit d’une baisse de 10,4% par rapport au nombre d’unités expédiées au cours du même mois l’an dernier. Au cours des cinq premiers mois de 2020, de janvier à mai, 121 millions de smartphones ont été livrés en Chine pour une baisse annuelle de 16%.

Le mois dernier, les expéditions de téléphones 5G en Chine se sont élevées à 15,64 millions d’unités, soit 47,8% du total des livraisons de smartphones effectuées dans le pays en mai. Au cours des cinq premiers mois de l’année, 46,08 millions de téléphones 5G ont été expédiés en Chine, dont 81 nouveaux modèles 5G. Au cours du premier trimestre 2020 Huawei détenait la plus grande part de marché des livraisons de smartphones en Chine avec une part du gâteau de 28,4%, suivie respectivement des 12% et 11,8% du marché détenus par Vivo et Oppo.

Le Huawei Mate 30 Pro a aidé Huawei à se hisser en tête du classement chinois avec une part de 28,4% des expéditions de smartphones au T1

Dans l’ensemble, 33,8 millions de téléphones mobiles ont été expédiés en Chine le mois dernier, en baisse de 11,8% d’une année sur l’autre. Ce chiffre comprend à la fois les smartphones et les téléphones portables. 124 millions de téléphones mobiles ont été livrés en Chine au cours des cinq mois de janvier à mai, entraînant une baisse de 18% sur une base annuelle. 32 nouveaux modèles ont été expédiés en mai, soit une baisse de 22% d’une année sur l’autre, et 169 nouveaux modèles ont été expédiés de janvier à mai; cela a entraîné un manque à gagner de 18,8% sur une base annuelle. Sans surprise, 91,7% des combinés expédiés en Chine en mai et 90% de ceux expédiés au cours des cinq premiers mois de 2020 ont été produits par des marques nationales.