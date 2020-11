Près de 36 millions d’euros de perte au premier trimestre 2020/21

Valrhona Tablette de chocolat au lait pâtissier Caramélia 36% cacao - Valrhona - Tablette 250g

ValrhonaLa sélection des meilleures fèves de cacao et la fabrication à l'ancienne font des chocolats Valrhona des chocolats d'exception, intenses et aromatiques.Le mini bloc au lait Caramélia 36% Un chocolat aux notes de caramel et de beurre salé