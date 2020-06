Préparez-vous pour un iPhone pliable, selon un pronostiqueur Apple en développe un

Avec l’iPhone, Apple a révolutionné les téléphones mobiles, les transformant de simples appareils téléphoniques de poche en mini-ordinateurs. Les téléphones pliables semblent être la prochaine grande chose et même si Apple n’en a pas encore sorti, de nombreux les dépôts de brevets impliquent que la société en envisage activement un. Et maintenant, un tweet cryptique de tipster Jon Prosser suggère qu’il ne faudrait pas longtemps avant de voir un iPhone pliable.

Prosser affirme qu’Apple travaille sur un iPhone pliable, ce qui signifie qu’il s’agit plus de savoir quand que si.

Les téléphones pliables sont loin d’être parfait en ce moment. Première tentative de Samsung de combinés pliables ça ne s’est pas trop bien passé mais l’entreprise a fait des progrès importants depuis. Apple n’est généralement pas le seul à précipiter les produits et selon les brevets déposés par elle, il veut s’assurer que le processus de pliage ne compromet pas l’intégrité de l’écran.

Plus tôt cette année, William LaCourse, qui est professeur de science du verre à l’Université Alfred, avait affirmé qu’un iPhone pliable pourrait arriver dans les 12 à 18 prochains mois. Cette affirmation était fondée sur la déclaration de Corning selon laquelle faire des offres à base de verre pour les appareils pliables. À cette époque, le fabricant de verre Gorilla avait déclaré qu’un design fonctionnel serait prêt d’ici la fin de 2020.

Samsung est apparemment travailler avec Corning pour accélérer le processus de développement du verre pliable et les deux veulent créer une chaîne d’approvisionnement aux États-Unis.

Si tout se passe bien, la solution développée conjointement devrait être prête d’ici l’année prochaine, ce qui permettrait à Apple et à d’autres sociétés de proposer leurs propres smartphones pliables. Le Galaxy Z Flip aurait avéré être un succès, et Samsung met en évidence une version 5G le mois prochain. D’autres sociétés évoluent également rapidement, ce qui signifie seulement que le marché du téléphone pliable devrait se développer. Bien sûr, il peut s’écouler des années avant que les appareils pliables ne décollent, mais ils semblent être là pour rester.

L’un des objectifs de Samsung et de Corning est de réduire le coût des écrans pliables, car le prix des téléphones pliables est considéré comme un énorme moyen de dissuasion pour le moment. Au fur et à mesure que de plus en plus de joueurs entreront dans le giron et que la technologie progressera, les coûts diminueront et rendront le nouveau facteur de forme plus accessible.