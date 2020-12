Préparez-vous à célébrer Noël dans Animal Crossing avec les articles suivants disponibles pour une durée limitée

in

Les deux mois suivants promettent d’être très excitants pour les joueurs d’Animal Crossing. Le Jour de la Turquie est déjà derrière nous et l’hiver a commencé pour les joueurs de l’hémisphère Nord.

Cela marque un tournant majeur dans le jeu. Non seulement cela apporte des tas de nouveaux objets saisonniers, mais les joueurs peuvent également repérer la neige sur leurs îles. Il s’agit d’un processus plutôt progressif et atteindra éventuellement tous les joueurs de l’hémisphère susmentionné.

Le 1er décembre marque officiellement le début des célébrations de la Journée du jouet dans Animal Crossing: New Horizons. Cela signifie essentiellement que plusieurs jouets arriveront au jeu et seront disponibles pendant un temps limité.

Il est également possible que Nintendo ajoute une gamme de nouveaux jouets chaque semaine que les joueurs peuvent réclamer. N’oubliez pas d’explorer votre île pour découvrir les nouveautés!

Les célébrations de la Journée du jouet dans le jeu se déroulent du 1er au 25 décembre, le 24 décembre étant le grand jour lui-même.

Les joueurs peuvent trouver de nombreux objets sur le thème des vacances répartis sur leurs îles. Les joueurs pourront également voir des changements notables, notamment la disponibilité de vêtements plus chauds. Les payeurs peuvent acheter des vêtements chauds chez Able Sisters et, comme d’habitude, peuvent également explorer des designs uniques.

La flore de votre île subira également des changements mineurs au cours des prochaines semaines. Les arbres seront tous décorés et laisseront tomber des ornements et des cadeaux de saison lorsque vous les secouerez. Les joueurs peuvent se diriger vers Nook’s Cranny s’ils veulent récupérer ces objets saisonniers immédiatement.

Les joueurs doivent cependant s’assurer de mettre à jour leur jeu avec la dernière version pour trouver les jouets suivants:

Bien que vous puissiez acheter les articles susmentionnés, il est important de noter que vous ne pouvez saisir qu’une seule variation de couleur pour chacun d’entre eux auprès de Nook’s Cranny.

N’oubliez pas de sauter le 24 décembre pour trouver Jingle the Reindeer et participer aux célébrations. Espérons que ces jouets vous donneront un aperçu de Noël pendant que vous attendez!