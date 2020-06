Prenez place à la «Magnolia Table» de Joanna Gaines – betanewsfr

Joanna Gaines est copropriétaire et cofondatrice de Magnolia Market à Waco, Texas. Elle apprécie les anciennes façons de vivre – simples et travailleuses, avec la maison au centre. La cuisine est plus que la simple préparation d’un repas à Joanna, mais utilisée comme un moyen d’exprimer son amour pour sa famille.

«Lorsque le dîner a été servi, la maison s’est calmée, des histoires ont été racontées et quand il était temps de nous excuser, tout le monde a été nourri de plusieurs façons», explique Joanna. « Sans la nourriture chaude sur la table, ces soirées sacrées n’auraient pas eu lieu. »

Tout en pratiquant l’ordre de rester à la maison de l’État au cours des derniers mois, j’ai regardé beaucoup de télévision et suis tombé sur un segment d’une heure sur la chaîne Food Network intitulé «Dans la cuisine avec Joanna Gaines».

C’était rafraîchissant de voir une émission de cuisine pas si parfaite, avec les cheveux de Joanna jetés en chignon en désordre et filmés par ses jeunes enfants, entendant leurs rires derrière la caméra. Vous avez le sentiment que Joanna était dans le même bateau que vous étaient pendant cette quarantaine, et elle a offert de précieux conseils sur la cuisine avec des ingrédients que vous auriez déjà dans vos placards.

Au cours de l’émission de cuisine, Joanna a présenté les recettes de son dernier livre de recettes à succès du New York Times, «Magnolia Table: A Collection of Recipes for Gathering», qui présente des histoires personnelles, de belles photographies et de délicieuses recettes.

Joanna croit qu’il n’y a pas de meilleure façon de célébrer la famille et l’amitié que par l’art de vivre ensemble, de célébrer les traditions et de partager un bon repas, que vous lirez et ressentirez tout au long de ce livre de cuisine.

La dédicace de son livre se lit comme suit: «À ma mère: Vous m’avez appris qu’un repas fait maison est un prolongement chaleureux de l’amour et des soins pour votre famille. Certains de mes plus beaux souvenirs vous accompagnent dans la cuisine, et bon nombre de mes plats préférés sont les moments que vous et moi avons faits côte à côte. »

Après avoir regardé le spectacle, je lui ai fait de la soupe de tortellini et j’étais si heureuse d’avoir utilisé des ingrédients qui étaient déjà chez moi, même si des substitutions étaient justifiées. J’ai cuisiné son délicieux chili avec du pain de maïs fait maison et son délicieux pain aux bananes.

Ma nièce, Emma, ​​dont le rêve est de visiter le marché de Magnolia, a fait la célèbre tarte à la soie française de Joanna, ses biscuits aux pépites de chocolat et ses tartes à l’avoine – ils étaient tous incroyables. « La table Magnolia » comprend 125 recettes classiques et délicieuses – du petit déjeuner au déjeuner et le dîner dans de petites assiettes, des collations et des desserts – présentant une sélection moderne de classiques américains et de favoris familiaux personnels.

Complétés par son amour pour son jardin, ces plats intègrent également des produits locaux de saison au sommet de sa saveur.

Parallèlement à ses dédicaces, Joanna a rendu hommage à des personnes importantes de sa famille avec leurs recettes, notamment le gâteau de Linnie Mae, la tarte à la noix de coco de tante Opal, les brownies au beurre d’arachide de Lucy et les rouleaux de chou de grand-père Stevens.

Le livre propose également des recettes de pâte à pizza maison, de nouilles, de soupe de nouilles au poulet, de pommes de terre au hasselback, de paninis en brique et de rôti en pot, pour n’en nommer que quelques-uns.

Joanna est née au Kansas et a grandi au Texas, diplômée de l’Université Baylor avec un diplôme en communications. Elle a été inspirée pour rejoindre le monde du design lors d’un stage à New York.

En 2003, Joanna et son mari, Chip, ont décidé d’ouvrir leur propre boutique, ramenant ses idées inspirées de la ville et son sens du design à ses racines, à Waco.

Ses modestes talents sont passés de l’époque de l’ouverture de son premier marché aux retournements de maisons sur HGTV avec Chip, pour devenir un auteur à succès du New York Times.

Elle a étendu ses activités à Waco pour inclure une boulangerie, un restaurant et une boutique de cadeaux. Joanna utilise les compétences qu’elle a acquises au fil des ans pour créer son propre réseau de télévision, simplement nommé Magnolia, qui présentera également sa nouvelle émission de cuisine.

Entre la gestion de Magnolia et ses nombreux projets, Joanna aime la vie à la ferme, cuisinant des recettes familiales dans sa cuisine et jardinant. Par-dessus tout, elle aime être avec ses cinq enfants. Joanna préfère la vie simple, faisant revivre les vieilles choses et voyant l’importance de tout ce qu’elle crée.

«J’adore manger, mais mon but préféré absolu de la nourriture est qu’il nous donne une raison de nous rassembler», écrit Joanna. « Un rassemblement de toute nature est du temps bien dépensé, que ce soit un simple repas autour de la table de la cuisine, une réunion décontractée ou une maison bruyante remplie de famille et d’amis. »

Grâce à mes enfants, j’ai reçu ce livre de cuisine pour la fête des mères, et il se tient fièrement dans ma cuisine.

Le prochain sur ma liste à cuire sont ses nœuds à l’ail et son gâteau Forêt-Noire!

Les livres de cuisine de Joanna Gaines sont disponibles auprès de Target et d’autres grands détaillants, ainsi qu’en ligne sur www.magnolia.com et Amazon.