Premiers mots de Jesús Vázquez après avoir signé pour ‘MYHYV’: « J’ai été assez surpris »

«Femmes et hommes et vice versa» reviendront en septembre prochain sur le bureau de Cuatro Et il le fera avec un changement important: Jesús Vázquez devient le présentateur de l’émission de rencontres, succédant ainsi à Toñi Moreno, l’hôte de l’espace au cours des deux dernières années. L’Andalou n’a pas hésité à souhaiter bonne chance à son partenaire après avoir précisé que « ce fut un honneur pour moi de travailler avec cette équipe » Et maintenant, c’est Vázquez lui-même qui a voulu se prononcer sur ce projet.

Jesús Vázquez, présentateur de «MYHYV»

Il l’a fait en live sur Instagram dans le compte officiel de l’espace Bulldog TV. Le Galicien a déclaré avoir reçu la nouvelle lors de l’enregistrement de la livraison de « Ma maison est à vous » qu’il jouera aux côtés de Bertín Osborne. « La nouvelle m’a pris par surprise. Ils m’ont appelé hier de Madrid, j’ai fait une visioconférence avec les patrons et là ils m’ont jetée sur la bombe », Le présentateur a commencé à compter, indiquant clairement que jusqu’à ce moment « je ne savais rien ». Vázquez a également avoué que « j’ai été assez surpris » mais « puis je lui ai fait un tour, j’y ai réfléchi un peu et la vérité est que j’ai vraiment envie, C’est un changement total de record car dernièrement il n’avait fait que des grands formats et des talents « .

Le présentateur est enthousiasmé par ce nouveau défi puisque, comme il le dit, « J’aime vraiment aider les gens à flirter; c’est un endroit où je me sens très à l’aise et où je passe un bon moment ». Il considère qu’un format comme celui-ci « vous permet d’improviser, de sortir de votre façon d’être, de faire preuve d’empathie avec les gens et de profiter de tout ce qui se passe ». « C’est un très bon matériau avec lequel travailler », prononce cette phrase, avant d’anticiper qu’il va parler avec Emma García et Toñi Moreno pour qu’ils lui donnent les clés de l’espace. « Les deux (…) ont été de grands pilotes et comme ils sont amis et compagnons depuis de nombreuses années, je les appellerai (…) afin qu’ils puissent m’aider et savoir quels ont été leurs outils ces dernières années; comment ils ont fait face à certaines situations sur le plateau « .

La grande nouveauté du nouveau ‘MYHYV’

L’espace commencera en septembre mais son casting est déjà ouvert et c’est précisément dans ce processus de sélection que réside la grande nouveauté de l’espace, que Jesús Vázquez lui-même avance. « J’aimerais trouver des gens qui ont des histoires à raconter (…) cette fois nous recherchons des personnes qui, au-delà d’être plus ou moins beau ou plus ou moins gros morceau, nous voulons des gens qui racontent quelque chose (…) qui veulent trouver l’amour pour quelque chose, qui ont une vraie histoire derrière » , explique-t-il, avouant que « J’en ai déjà discuté avec mes patrons et les gens de l’équipe (…) Je pense que vous devez être très prudent avec le casting et chercher des histoires qui ont quelque chose. « De cette façon, le galicien est clair que le profil des participants doit être varié par rapport à maintenant, essentiellement » parce que c’est un programme avec lequel les gens à la maison devraient s’amuser (…) et aussi être excité. «