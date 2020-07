Premières images du croisement entre «La que se avecina» et «El pueblo»

‘La que se avecina’ atteint une finale sur scène avec la saison 12, laissant son avenir dans les airs avec le changement de plateau. L’équipe Contubernio a déjà réalisé pratiquement tous les enregistrements des derniers épisodes et l’un d’eux comportera un croisement avec «El pueblo», comme Alberto Caballero l’a annoncé fin janvier.

Une partie du casting de «La que se avecina» et «El pueblo» ensemble

Le créateur et scénariste a assuré qu’il y aurait un croisement « de la graisse » et a déjà partagé sur les réseaux sociaux les premières images des moulages des deux séries dans la ville de soriano qui recrée Peñafría. Dans l’une des images, vous pouvez voir comment assis sur le banc devant la mairie se trouvent José Luis Gil, Fernando Tejero, Jordi Sánchez et Nacho Guerreros, de ‘La que se avecina’, avec Vicente Gil, Ángel Jodra, Javier Losán et Emilia Ortiz, de «El pueblo». Le fait curieux est mis par Carlos Areces, personnage principal des deux fictions, sans oublier que Jodrá incarne le père d’Amador dans « La que se avecina », en plus d’avoir joué auparavant comme épisodique donnant vie à un vétérinaire.

La vérité est que l’univers Contubernio a partagé des interprètes à plusieurs reprises. « Il y aura plusieurs paradoxes spatio-temporels », a déclaré Caballero, répondant notamment à l’affaire Areces. « Juan José Soler pourrait être l’une des personnalités d’AgustínReste à voir comment l’équipe de rédaction parvient à justifier ces doubles personnalités, ce qui va au-delà des clins d’œil habituels aux interprètes qui faisaient partie de «Ici, il n’y a personne qui vit».

Une décision avant août

L’avenir de ‘La que se avecina’ est incertain après la fermeture de l’ensemble dans lequel ils enregistraient depuis plus d’une décennie. Par conséquent, Mediaset doit prendre une décision quant à la suite qu’il donne à la fiction. « La vérité est que nous avons une conversation en attente avec Alberto et Laura. Nous avons quelques idées et je pense Nous ferons une proposition commune avant août« Manuel Villanueva a expliqué dans une interview pour ABC.