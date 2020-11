Premières images d’espionnage de la surface du micro-SUV Hyundai; Tata HBX, attention!

Hyundai a pour la première fois été repéré en train de tester son prochain micro-SUV qui sera encore plus petit que le Venue. Il pourrait être particulièrement destiné au prochain micro-SUV Tata HBX en Inde.

Après le succès de la Maruti Suzuki S-Presso et du toujours populaire Renault Kwid, Hyundai pourrait également envisager de se lancer dans ce segment en Inde. Le premier micro-SUV de Hyundai a été repéré en test sur route pour la première fois et il s’agira du plus petit SUV de la société à ce jour, encore plus petit que le Venue. Ce micro-SUV Hyundai est particulièrement développé pour les marchés émergents comme l’Inde et l’Indonésie. Nous avons même le Tata HBX à venir dans cet espace, et si même Hyundai décide d’entrer dans cet espace en Inde, cela pourrait être l’un des segments les plus excitants du pays.

Hyundai avait d’abord indiqué son intention de fabriquer un micro-SUV en 2018. La société avait ensuite déclaré qu’elle déciderait de l’accepter ou non en fonction de la réponse obtenue par Maruti Suzuki S-Presso. Deux ans plus tard, nous savons que la S-Presso se porte très bien avec plus de 75 000 unités vendues la première année. Même le micro-SUV Tata HBX a suscité beaucoup d’intérêt lorsqu’il a été présenté à l’exposition automobile 2020 plus tôt cette année. Il était donc largement évident pour Hyundai de capitaliser sur un segment en croissance.

Il sera particulièrement destiné au Tata HBX et rivalisera même avec les Maruti Suzuki Ignis et le Mahindra KUV100 sur notre marché.

À première vue de ces images d’espionnage, ce prochain micro-SUV Hyundai a une position verticale typique avec une silhouette carrée et un capot plat. Le style pourrait être inspiré du Venue avec une grande calandre en cascade à l’avant et une configuration de phares divisés, comme c’est la norme avec les SUV Hyundai ces jours-ci. Le Hyundai AX1 (comme son nom de code) devrait mesurer environ 3,7 à 3,8 mètres de long. Pour vous donner une perspective, le Maruti S-Presso mesure 3,56 mètres de long tandis que le prochain Tata HBX mesure 3,84 mètres de long. La Hyundai pourrait être dimensionnée quelque part entre les deux. Les images d’espionnage révèlent également des jantes en alliage d’aspect stylé qui pourraient atteindre 15 pouces de diamètre sur le micro-SUV Hyundai.

On s’attend en effet à ce que ce prochain micro-SUV partage sa base et son groupe motopropulseur avec le Hyundai Grand i10 Nios. Cela signifie qu’il sera soutenu par la plate-forme K1 et le moteur à essence atmosphérique de 1,2 L de Hyundai pourrait être le pilier de cette voiture. Hyundai pourrait même introduire le plus petit moteur trois cylindres de 1,0 L du Santro sur ce micro-SUV pour atteindre un prix très abordable. Les options de boîte de vitesses pourraient inclure une boîte manuelle à 5 vitesses et une boîte de vitesses AMT. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que Hyundai utilise son moteur turbo-essence de 1,0 L dans cette voiture, car cela prendrait les prix assez élevés.

Le micro-SUV Hyundai pourrait en fait être positionné au-dessus de Renault Kwid et du Maruti Suzuki S-Presso en raison de sa taille. Cela pourrait même être un peu plus haut de gamme que ces voitures économiques et coûter entre 5 à 8 lakhs Rs. Il sera donc particulièrement destiné au Tata HBX et rivalisera même avec les Maruti Suzuki Ignis et le Mahindra KUV100 sur notre marché. Bien que ce micro-SUV Hyundai soit encore très loin d’être lancé en Inde, il pourrait être prudent d’assumer un lancement de la saison des fêtes 2021.