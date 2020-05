Première transplantation pulmonaire en Europe sur un patient COVID-19 réalisée

MATELPRO Etagère basse de bureau contemporaine Olivio I - MATELPRO

Mobilier d'intérieur Meuble de salon Bibliothèque et étagère Bibliothèque et étagère sur pied MATELPRO, Entretien : Chiffon doux et humide Poids : 27 kg Garantie : 2 ans Expedié sous : 24 à 48h Matière : Panneaux de particules de première qualité épaisseur 19 mm Style : Contemporain Fabriqué en : Europe