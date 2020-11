Première mondiale de l’anime expliquée – .

in

Trèfle noir / Pierrot

Besoin d’une ventilation complète de la date et de l’heure de sortie de l’épisode 151 de Black Clover dans votre région? Nous avons résumé la première internationale ici!

Depuis ses débuts en 2017, l’anime Black Clover est resté l’une des séries les plus populaires et les plus suivies de tout le genre.

Malgré les rumeurs selon lesquelles l’anime pourrait être annulé en circulant sur les réseaux sociaux, la série (qui fonctionne maintenant sur une intrigue originale) ne fait que s’améliorer.

Dans cet article, nous détaillons la date de sortie et les heures de première de l’épisode 151 de Black Clover pour les fans du monde entier.

La sortie de l’épisode 151 de Black Clover est prévue le mardi 10 novembre pour les utilisateurs premium et le mardi 17 novembre pour les utilisateurs gratuits sur Crunchyroll.

Black Clover Épisode 151: Pacific Time

L’épisode 151 de Black Clover devrait sortir à 3 h 25 (PT) le mardi 10 novembre sur Crunchyroll.

Première de l’épisode 151: Central Time

L’épisode 151 de Black Clover devrait sortir à 05h25 (CT) le mardi 10 novembre sur Crunchyroll.

Black Clover Épisode 151: Heure de l’Est

L’épisode 151 de Black Clover devrait sortir à 6 h 25 (HE) le mardi 10 novembre sur Crunchyroll.

Black Clover Épisode 151: Heure britannique

L’épisode 151 de Black Clover devrait sortir à 11 h 25 (GMT) le mardi 10 novembre sur Crunchyroll.

Première de l’épisode 151: Heure européenne

L’épisode 151 de Black Clover devrait sortir à 12 h 55 (CET) le mardi 10 novembre sur Crunchyroll.

Black Clover Épisode 151: Heure de la Corée

L’épisode 151 de Black Clover devrait sortir à 19 h 25 (KST) le mardi 10 novembre sur Crunchyroll.

Black Clover Épisode 151: Heure de l’Australie

L’épisode 151 de Black Clover devrait sortir à 20 h 55 (ACST) le mardi 10 novembre sur Crunchyroll.

REMARQUE: Ces heures sont basées sur le calendrier de sortie des épisodes précédents et sont correctes pour les téléspectateurs premium sur Crunchyroll, les épisodes seront disponibles pour regarder aux heures indiquées la semaine suivante.

