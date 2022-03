Première image du live-action Pinocchio de Disney avec Tom Hanks

Dans le cadre de la journée des investisseurs Disney, Disney+ a partagé la première image officielle de Pinocchio, l’adaptation en live-action du classique animé par le réalisateur Robert Zemeckis, avec Tom Hanks, la star de Forrest Gump, Cast Away et The Polar Express, dans le rôle de Geppetto.

Selon Disney, la version en prise de vue réelle du conte bien-aimé d’une marionnette en bois qui se lance dans une aventure palpitante pour devenir un vrai garçon. Tom Hanks incarne Geppetto, le sculpteur sur bois qui construit et traite Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) comme s’il était son propre fils.

Joseph Gordon-Levitt est Jiminy Cricket, qui sert de guide à Pinocchio et est aussi sa « conscience » ; Cynthia Erivo, nominée aux Oscars, est la Fée bleue ; Keegan-Michael Key est « l’honnête » John ; Lorraine Bracco, nominée aux Oscars, est Sofia la Mouette, un nouveau personnage, et Luke Evans est le Cocher.

Découvrez un premier aperçu de Tom Hanks dans le rôle de Geppetto et de Pinocchio, doublé par Benjamin Evan Ainsworth. Pinocchio à retrouver en septembre en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/rMAaaUxGx2 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 9, 2022

Pinocchio sera présenté en exclusivité sur Disney+ en septembre.