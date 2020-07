Première image de la deuxième saison de la série Atresplayer Premium

L’une des fictions qui a donné aux LGBTI + plus de visibilité sur notre petit écran cette saison est de retour. L’équipe de Diagonal TV chargée de ‘#Luimelia’ est déjà plongé dans la production de la deuxième saison de fiction. La série, spin-off de «Amar es para siempre», créée par Diana Rojo et Borja Glez. Santaolalla, revient à Atresplayer Premium et le fait avec une série d’épisodes dans lesquels Nous continuerons à découvrir comment la relation entre Luisita et Amelia progresse à Madrid 2020.

Répétitions pour la deuxième saison de ‘#Luimelia’ «

Les fans de la même chose, les soi-disant « luimeliers », sont impatients de savoir ce qui se passera dans cette nouvelle saison et malgré le fait que nous n’avons toujours pas de données sur l’intrigue qui structurera le nouveau lot d’épisodes, Borja Glez. Santaolalla a voulu leur faire un petit cadeau pour que l’attente soit moins dure. L’écrivain a publié une image sur son profil Instagram officiel dans laquelle nous voyons les actrices Paula Usero et Carol Rovira, Luisita et Amelia dans ‘#Luimelia’ respectivement, avec le scénario de la deuxième saison. « Essays » est le texte qui accompagne cette publication qui a déjà été partagé par des dizaines de « luimeliers » sur Instagram et Twitter. L’écrivain a précisé que son tournage est déjà imminent et que oui, ‘#Luimelia’ 2 est plus proche que jamais.

Comme FormulaTV l’a exclusivement avancé il y a quelques semaines, la deuxième saison de la série arrivera cet été après sa diffusion l’hiver dernier. Les fans de la fiction à succès Atresplayer Premium n’auront pas à attendre trop longtemps pour profiter à nouveau de Luisita et Amelia en 2020. Alors que, ils peuvent continuer à les voir dans «L’amour est pour toujours» et c’est que leur histoire d’amour continue d’être l’un des piliers de la fiction quotidienne réussie de Diagonal TV et Atresmedia. Il convient de rappeler qu’en juin dernier, elle est devenue la série la plus regardée sur toutes les chaînes de télévision et qu’elle est devenue la fiction la plus commentée de 2019 sur Twitter, dépassant 517000 tweets, selon une étude de Kantar Media.

Atresplayer Premium, engagement pour sa propre production

‘#Luimelia’ est l’un des contenus exclusifs de la plateforme de paiement Atresmedia. En seulement quelques mois, cette série a déjà des séries exclusives telles que «Veneno», «Paca la Piraña, dites-moi? ou le futur retour de ‘Physics or Chemistry’, il a lancé les documentaires ‘Ellas’ et ‘The decisive moment’ après la sortie de ‘Pongamos que hablo de Sabina’ et a également créé Antena 3 fictions comme ‘La valla’ , « El nudo », « Benidorm » ou « Mentiras », en plus de prévisualiser des contenus de divertissement tels que « La Voz », « La roulette de la fortuna » ou « Tu cara me suena ». Finalement, la plateforme s’est fortement engagée dans la production de fiction et de documentaires et divertissement.