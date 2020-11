Première course du monde de Destiny 2 Deep Stone Crypt – qui gagne?

Image via Bungie

L’extension Deep Stone Crypt Raid of the Beyond Light vient d’être mise en ligne aujourd’hui. Cela signifie que le plus réputé Destin 2 les clans et les équipes s’affronteront pour être les premiers au monde à le battre.

Bien qu’obtenir l’honneur de faire quelque chose de premier au monde soit un exploit en soi, Bungie a également jeté son chapeau dans le ring pour récompenser les joueurs gagnants avec un butin doux.

La meilleure façon de profiter d’une telle occasion vous oblige à configurer plusieurs moniteurs avec les flux de toutes les meilleures équipes. Cela ne sera pas une option pour les joueurs qui n’ont pas le temps de regarder l’événement en direct, nous allons donc suivre de près la compétition pour vous mettre à jour qui est le plus proche d’être la première équipe au monde à terminer le Raid de la crypte de pierre profonde.

L’événement a débuté le 21 novembre à 12h CT et il y a quelques règles que les joueurs devaient prendre en compte avant de commencer leurs tentatives.

1230 Power est l’objectif de votre équipe d’être à la hauteur de toutes les rencontres.

La puissance des artefacts sera désactivée pendant la lecture du mode Concours.

Atteindre une puissance supérieure à 1230 ne fournira aucun avantage supplémentaire dans le combat final.

Le mode concours plafonnera tous les joueurs à 20 puissances en dessous de chaque rencontre pendant 24 heures.

Chaque tentative devra être confirmée par Bungie et le chronomètre ne se terminera que lorsque les équipes reviendront en orbite. Notez que Bungie peut prendre un certain temps pour confirmer l’intégrité du premier au monde, il est donc juste de s’attendre à plusieurs réclamations au cours des 24 premières heures.

Voici comment la concurrence va jusqu’à présent.

Qui remporte la première course du monde de Deep Stone Crypt?

17h22 CT – L’équipe de Clawtivity est déjà de retour avec une autre tentative, et on dirait qu’ils ont compris toutes les bizarreries du boss.

17h21 CT – L’équipe de Mactics était également très proche de vaincre le boss final. Cela signifie que l’équipe de Clawtivity n’a peut-être pas beaucoup de temps après tout.

17 h 16 HNC – L’équipe de Clawtivity vient d’être effacée lorsque le boss n’a plus que quelques coups de ses PV. L’équipe semble toujours être assez en avance sur les autres, ce qui signifie qu’elle pourrait bien réussir dans cette course.

17h15 CT – Clawtivity est si proche d’être le premier à terminer le Deep Stone Crypt Raid.

17 h 01 CT – Il semble que Clawtivity soit actuellement en tête avec le patron à un tiers de ses HP.

17 h 01 CT – Datto s’est rendu au combat des Taniks après être resté coincé pendant si longtemps dans le premier combat. Si le dernier combat se prolonge encore plus pour les autres équipes, Datto peut arriver à temps pour défier le monde en premier.

16 h 53 HNC – Slayerage est passé à la section de contrôle DPS du boss final, ce qui signifie qu’il était à mi-chemin. Étant donné que l’équipe de Slayerage n’a aucun problème avec les autres contrôles DPS, il ne leur faudra peut-être pas longtemps pour le comprendre.

16 h 46 HNC – L’équipe de Gothalion a également atteint le combat de boss final.

16 h 35 CT – À partir de maintenant, Slayerage, Gigz, Clawtivity, obkatiekat et p2ower sont dans le boss final. Les horaires des trois derniers ne sont pas clairs, mais il semble que l’avance de Slayerage est sur le point de disparaître.

16h14 CT – p2ower, une petite chaîne sur Twitch, est également sur le dernier combat, ce qui rend la compétition encore plus féroce.

16h11 CT – Pour récapituler ce qui s’est passé jusqu’à présent dans l’événement, Slayerage semble être le dernier boss, tandis que Datto vient de terminer le premier boss et Gladd essaie toujours de le supprimer. Giz et Gothalion sont sur la section de poursuite des Taniks, ce qui signifie qu’ils sont sur le point de respirer dans le cou de Slayerage.

16 h 07 CT – Slayerage a réussi la rencontre et affrontera un autre boss.

16 h 02 HNC – L’équipe de Slayerage a été essuyée quelques secondes avant de traverser la rencontre. C’est un revers difficile, mais l’équipe devra se rassembler pour faire face au fardeau.

15h48 CT – Gothalion et Gigz sont également passés à la troisième étape, mais Slayerage est toujours en tête grâce à la longueur d’avance qu’il a obtenue après avoir battu le deuxième boss plus rapidement que toute autre équipe.

15h22 CT – Slayerage et son équipe ont tué le deuxième boss et sont passés à l’étape suivante. Il semble qu’Atraks-1, le deuxième boss, soit un test DPS difficile et que d’autres équipes ont beaucoup de mal, ce qui a permis à Slayerage d’augmenter l’écart.