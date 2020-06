Première bande-annonce: « Bill et Ted face à la musique »

Enfin, la première bande-annonce et l’affiche sont ici pour « Bill et Ted Face the Music » – le long et attendu dans le suivi des comédies emblématiques des années 1990 « Bill et Ted’s Excellente aventure » et « Bill et Ted’s Bogus Journey ».

Dans le nouveau film Bill S. Preston Esq. (Alex Winter) et Ted ‘Theodore’ Logan (Keanu Reeves) sont maintenant des pères et n’ont pas encore accompli leur destin rock’n roll. Leur vie change quand ils sont visités par un messager du futur qui les prévient que seule leur chanson peut sauver la vie telle que nous la connaissons.

Samara Weaving et Brigette Lundy-Paine jouent leurs filles, William Sadler reprend son rôle de Death, tandis qu’Anthony Carrigan, Jillian Bell, Kristen Schall, Holland Taylor, Kid Cudi, Erinn Hayes, Jayma Mays et Beck Bennet co-star.

«Bill & Ted Face the Music» devrait ouvrir dans les salles le 21 août.