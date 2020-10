Premier regard sur Halloween Kills Teaser révèle le retour des personnages hérités

Enfin, à: 25, nous avons notre premier aperçu d’Anthony Michael Hall dans le rôle de Tommy Doyle. Joué par Brian Andrews en 1978 Halloween et par Paul Rudd en 1995 Halloween: la malédiction de Michael Myers, Tommy était également l’un des enfants que Laurie surveillait lorsque Michael a attaqué. Plus tard, il a grandi pour devenir obsédé – peut-être à un niveau inquiétant – par Michael Myers. Le voir sembler menaçant et brandir une chauve-souris dans le teaser suggère qu’il a encore des affaires inachevées avec la forme.

Le reste du teaser rapide suggère que Halloween tue intensifie le chaos du film de 2018, avec Michael sortant en quelque sorte de l’incendie qui a mis fin à ce film pour faire plus de ravages dans la ville de Haddonfield.

En plus de Curtis et des anciens joueurs – qui incluent également Charles Cyphers en tant qu’ancien shérif Leigh Brackett et Nick Castle partageant le rôle de Myers avec James Jude Courtney – Halloween tue mettra en vedette le retour de Judy Greer et Andi Matichak en tant que fille et petite-fille de Laurie respectivement à partir de 2018 Halloween.

David Gordon Green est de retour derrière la caméra pour Halloween tue et a une fois de plus co-écrit le scénario avec Danny McBride (Scott Teems a également rejoint l’équipe de rédaction). En raison de retards pandémiques, le film devrait maintenant arriver le 15 octobre 2021, avec une troisième entrée, Halloween se termine, attendu un an plus tard.

En plus du premier regard sur Halloween tue, Blumfest a également annoncé la nouvelle qu’une autre franchise populaire recevrait un nouvel opus. Insidieux 5 ira devant les caméras en 2021, avec la star de la série originale Patrick Wilson (Aquaman) reprenant son rôle de Josh Lambert et faisant également ses débuts de réalisateur dans le film. Le film reprendra 10 ans après la dernière rencontre des Lamberts avec le plus loin. La quatrième entrée de la série, une préquelle appelée Insidieux: la dernière clé, est sorti en 2018.