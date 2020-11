Premier League: Tottenham reprend le dessus après un match nul contre Chelsea, Arsenal perd face aux Wolves – Football

in

Tottenham Hotspur est revenu en tête de la Premier League alors qu’il remportait un match nul 0-0 à Chelsea dimanche, mais il y avait plus de malheur pour son rival du nord de Londres, Arsenal, qui a subi une cinquième défaite lors de ses 10 premiers matches. Edinson Cavani est sorti du banc pour marquer deux fois pour Manchester United qui a renversé un déficit de 2-0 à la mi-temps à Southampton pour gagner 3-2 – une huitième victoire consécutive en championnat à l’extérieur qui les a amenés dans la moitié supérieure.

Lorsque les Spurs ont brièvement mené le tableau avant la trêve internationale, il a été souligné que leur prochaine série de matches donnerait une meilleure indication de leur capacité à prétendre au titre. Après la victoire 2-0 à domicile de la semaine dernière contre Manchester City, leur démonstration disciplinée à Chelsea pour gagner un point en a peut-être persuadé quelques autres qu’ils avaient un tir.

« Si nous sommes des prétendants, ils doivent être des prétendants », a déclaré le manager de Chelsea, Frank Lampard, après que son équipe ait raté l’occasion de se classer en tête avec une victoire.

Timo Werner avait un but exclu pour Chelsea en première mi-temps et Tammy Abraham aurait dû faire mieux avec une tête après la pause mais Tottenham, surtout en première mi-temps, avait toujours l’air capable d’arracher un but.

Ils sont maintenant invaincus en neuf matchs de championnat depuis une défaite à domicile contre Everton lors de la première journée et ont conservé trois feuilles blanches consécutives. Cependant, le manager Jose Mourinho continue de minimiser les chances de son équipe de finir au-dessus des champions comme Liverpool, Manchester City et Chelsea.

«Nous ne sommes même pas dans la course (au titre), donc nous ne sommes pas un cheval. Nous sommes un poney », a déclaré le Portugais.

Les Spurs ont 21 points en 10 matchs, au-dessus de Liverpool pour la différence de buts. Leicester City peut également atteindre 21 lundi s’il gagne à domicile face à Fulham en difficulté. Chelsea, troisième, en a 19.

BLESSURE DE JIMENEZ

La défaite 2-1 d’Arsenal à domicile contre Wolverhampton Wanderers les a laissés à la 14e place avec 13 points.

Bien que le résultat ait été éclipsé par un affrontement écœurant entre Raul Jimenez des Wolves et le défenseur brésilien d’Arsenal David Luiz qui a laissé l’attaquant mexicain à l’hôpital.

Pendant un arrêt de 10 minutes, Jimenez avait besoin d’oxygène et a été emmené sur une civière avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital.

Le manager des Wolves, Nuno Espirito Santo, a déclaré qu’il était très inquiet, mais a offert de bonnes nouvelles, affirmant que Jimenez, 29 ans, était conscient et parlait.

Pour le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, c’est une affaire de retour à la planche à dessin. Son équipe ratée a trois points de moins après 10 matchs cette saison que la saison dernière sous son compatriote espagnol Unai Emery qui a été limogé il y a exactement un an.

C’est leur pire pointage après 10 matchs d’une saison de Premier League et ils n’ont marqué que 10 fois.

«C’est ma responsabilité pour l’équipe de marquer plus de buts. Il n’y a pas d’excuses – nous devons nous améliorer », a déclaré Arteta.

United semblait se diriger vers la défaite lorsque James Ward-Prowse a marqué un superbe coup franc, après avoir placé Jan Bednarek pour ouvrir le score en première mi-temps à St Mary’s.

Mais l’Uruguayen Cavani, 33 ans, est entré en jeu en début de seconde période et a renversé le match avec une démonstration de virtuose.

D’abord, il a mis en place Bruno Fernandes pour donner de l’espoir à United, puis a frappé avec deux buts de la tête, le deuxième dans le temps d’arrêt.

« Parfois, quand nous avons marqué des buts, il est difficile d’être le but parfait », a déclaré Ole Gunnar Solskjaer de United alors que son équipe remontait à la huitième place, à cinq points de la première place avec un match en main.

«Edinson a fait le tour du bloc, a marqué tellement de buts, il a joué au football si longtemps, a été entre les deux poteaux, il a déjà vu ce match, il a déjà vu ce centre, il sait exactement à quel moment bouger.