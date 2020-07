Premier League :Liverpool FC, Jordan Henderson, out pour le reste de la saison

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, manquera le reste de la saison après s’être blessé au genou contre Brighton mercredi soir.

Jurgen Klopp a confirmé vendredi qu’Henderson ne participera pas aux quatre derniers matchs de la saison, mais le milieu de terrain n’a pas besoin d’être opéré.Klopp a déclaré qu’il était « plutôt positif » qu’Henderson soit disponible pour le début de la saison prochaine.

Cela signifie qu’il devra suivre de près les derniers matches des Reds, y compris le dernier match à domicile de la saison contre Chelsea, à l’issue duquel le trophée de la Premier League sera remis.Le joueur de 30 ans soulèvera toujours le trophée à Anfield, mais la remise du trophée Hendo, désormais célèbre, risque de ne pas se faire de la même manière s’il ne peut pas bouger complètement.

Capitaine emblématique

S’exprimant vendredi, M. Klopp a déclaré « Il mérite de soulever le trophée et il le fera. »Aucune opération n’est nécessaire, c’est la bonne nouvelle. »

Henderson a fait 40 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, inscrivant quatre buts – son meilleur retour au score depuis la saison 2014/15.

Cette blessure va offrir de nouvelles opportunités aux milieux de terrain Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain, et potentiellement au jeune Curtis Jones, lors des derniers matchs contre Burnley, Arsenal, Chelsea et Newcastle United.

La saison 2020/21 de Premier League devrait débuter le week-end du 12 septembre, et Liverpool devrait également affronter le Community Shield en lever de rideau la semaine précédente… ce qui serait une nouvelle occasion pour Hendo de soulever un peu d’argenterie !