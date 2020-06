Premier League: l’impact de Paul Pogba contre Tottenham prouve que Man United n’a pas le luxe de le ramener dans la procédure

Il s’avère que deux milieux de terrain exceptionnels peuvent réellement bien fonctionner dans la même équipe. Qui savait?

La question inutilement médiatisée de savoir si le retour de Paul Pogba pourrait jouer aux côtés du nouveau héros de Manchester United à Bruno Fernandes a reçu une réponse claire et prévisible au Tottenham Stadium vendredi soir.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est repartie du nord de Londres avec un point précieux pour étirer sa course invaincue dans toutes les compétitions à 12 matchs et avait même l’air d’une bonne valeur pour une victoire lors des phases finales de la rencontre.

L’ancien patron des Red Devils, Jose Mourinho, a sans surprise mis en place Tottenham – boosté par les retours de Harry Kane et Son Heung-min – pour frustrer les visiteurs et frapper à la pause. Avec plus d’un peu d’aide de David De Gea ainsi que de certains suspects défendant du skipper Harry Maguire, le plan de match du Portugais a semblé être un succès lorsque Steven Bergwijn a frappé contre le jeu à la 27e minute.

United avait dominé la possession mais leurs luttes pour briser les équipes qui défendaient en profondeur persistaient malgré les efforts d’un Fernandes animé jouant le numéro 10.

L’équipe adverse avait eu des chances de marquer en première mi-temps – Rashford avait tiré un bon arrêt d’Hugo Lloris – mais ce n’est que lors de l’introduction de Pogba sur le banc juste après l’heure de jeu qu’ils ont vraiment commencé à tourner la vis.

Le Français s’est faufilé derrière Fernandes et aux côtés de Scott McTominay et le rythme du jeu de United a été élevé presque instantanément.

Ils ont eu deux meneurs de jeu de première classe qui se sont penchés sur la résolution décroissante de Tottenham et ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne parviennent à percer.

Pogba était l’architecte de l’égalisation, plaçant Eric Dier sur le bord de la boîte avant de dribbler magistralement son chemin et de tirer une faute maladroite du défenseur central. Fernandes est intervenu et a délivré de la place pour assurer le match nul 1-1.

Mais gagner le penalty n’était pas le seul aspect encourageant de la présentation de Pogba. Il a bien tenu le ballon au milieu de terrain et a amené un fanfaron au jeu de United dans cette zone du terrain.

La menace qu’il représentait signifiait que les chemises blanches étaient obligées de le fermer, mais il a pu repousser leurs avances et ensuite exploiter l’espace que leur presse avait ouvert.

Puis, bien sûr, il y a eu ce moment de brillance quand il a maîtrisé le ballon et l’a frappé sur la demi-volée avec ses lacets sur le chemin de Marcus Rashford, une passe assez sublime qui a presque abouti à une occasion de marquer des buts dès la mort.

Ce n’était pas une performance sans faille cependant. Pogba a fait quelques faux pas et il y a eu une passe éblouissante éblouissante à Aaron Wan-Bissaka qui est sortie du jeu mais un peu de rouille est à prévoir.

En vérité, il ne semblait pas tout à fait en forme non plus, ce qui justifiait la décision de Solskjaer de le mettre sur le banc. Le directeur a fait valoir que le plan était toujours de ramener le joueur de 27 ans dans la procédure. Sur le papier, cela a tout son sens, mais est-ce un luxe que United peut se permettre?

Fernandes a eu un grand impact sur l’équipe depuis son arrivée du Sporting, mais lorsque Pogba a été ajouté au mélange, United a trouvé un nouveau niveau, qui pourrait s’avérer irrésistible pour les prochains adversaires qui prévoient probablement de s’asseoir profondément comme l’ont fait les Spurs.

Alors que l’équipe de Manchester a une chance de gagner la Ligue Europa et, avec elle, la qualification pour la Ligue des Champions, l’obtention des quatre premières places doit rester la priorité, en particulier en termes de capacité à attirer les meilleurs talents au cours de l’été.

Tirer parti de l’avantage d’avoir à la fois Fernandes et Pogba sur le terrain leur donne le plan A. United a une saison attrayante mais il doit mettre les matchs au lit tôt et ne rien laisser au hasard.

Cela peut signifier commencer Pogba plus tôt que prévu et chercher à le faire sortir à mi-chemin de la seconde moitié des matchs plutôt que l’inverse.

United a enfin une qualité suffisante au milieu de terrain pour faire travailler les adversaires de moindre importance et réduire au minimum les points pour le reste de la saison. Ils doivent se pencher sur cet avantage.

En savoir plus sur l’application Sport360