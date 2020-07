Premier League : Leicester jouera au King Power Stadium malgré le lockdown de la ville

Le club des East Midlands insiste sur le fait qu’ils peuvent s’entraîner localement en toute sécurité et jouer sur leur terrain malgré la recrudescence des infections à coronavirus dans la ville.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a déclaré lundi que Leicester serait le seul endroit en Angleterre qui ne serait pas autorisé à assouplir les restrictions en raison d’un pic de cas d’infection de Covid-19.

Les taux d’infection dans la ville seraient désormais trois fois plus élevés que ceux de la ville qui vient juste après dans cette liste. Ainsi, alors que le reste du pays ouvre le samedi, les pubs, les restaurants et les coiffeurs de la ville resteront fermés pendant deux semaines supplémentaires — jusqu’au 18 juillet au moins.

M. Hancock a déclaré que les nouvelles restrictions n’auraient aucun impact sur le choc prévu entre les Foxes et Crystal Palace, samedi, en Premier League. Mais les grandes pontes de la première division ont admis que la Ligue pourrait ne pas pouvoir être complétée si le confinement à cause du coronavirus de la ville de Leicester est prolongé. L’équipe de Brendan Rodgers sera en action ce soir à Everton et le club affirme qu’il est sur la bonne voie pour accueillir les Eagles malgré les restrictions plus strictes imposées à la ville.

The Club has today consulted with local authorities, its Safety Advisory Group and the Premier League, following Monday night’s Government announcement relative to coronavirus measures in Leicester.