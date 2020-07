Premier League : Leeds is back !

in

Leeds United a été promu en Premier League après 16 ans d’absence.

Leur place en première division pour la saison prochaine a été confirmée par la défaite 2-1 de West Brom à Huddersfield Town vendredi.

⚽🔥 Les supporters de Leeds se sont réunis devant Elland Road pour célébrer la montée avec leurs joueurs 🔵🟡🇬🇧 #LUFC #LeedsUnited (🎥 theawayends_ IG) pic.twitter.com/lHaLIah3jx July 17, 2020

Leeds sera désormais couronné champion si Brentford ne bat pas Stoke samedi ou si les Whites prennent un point lors de la visite de dimanche dans le comté de Derby.

« El loco » Bielsa en PL

L’Argentin Marcelo Bielsa a mené l’équipe du Yorkshire à la promotion lors de sa deuxième saison à la tête de l’équipe, après avoir terminé troisième du championnat en 2018-19.

Même en tenant compte de l’interruption forcée due à la pandémie de coronavirus, cette campagne n’a jamais vraiment ressemblé à une répétition des erreurs des saisons précédentes et les joueurs de Leeds ne sont pas sortis du top deux depuis novembre.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 LEEDS DE RETOUR EN PREMIER LEAGUE



Leeds United est officiellement sacré champion de Championship. Les hommes de Marcelo Bielsa retrouveront la Premier League la saison prochaine, une première depuis 2004. #TheWaySport pic.twitter.com/1hyAHEsFNa July 17, 2020

La saison dernière, ils semblaient promis à une promotion, mais les défaites consécutives de Wigan et de Brentford les ont relégués à la troisième place derrière leurs rivaux du Yorkshire, Sheffield United, avant une dramatique défaite 4-3 en demi-finale du Derby.

Après ce revers, les fans auraient pu être pardonnés de craindre le pire pour l’avenir de Bielsa et du groupe de joueurs talentueux qu’il avait réuni.Mais il a choisi de rester au sein du club et, ensemble, ils en ont récolté les fruits.

Bielsa a su redonner de la stabilité et du solidité

La nomination de Bielsa en juin 2018, par son propriétaire Andrea Radrizzani, a donné un nouvel élan au club.

Le vétéran avait été largement salué par le manager de Manchester City Pep Guardiola et l’ancien patron des Spurs Mauricio Pochettino pour ses techniques et son caractère méticuleux. Il avait travaillé avec l’Argentine, le Chili et l’Athletic Bilbao au cours de sa longue carrière.

Leeds a débuté la saison 2018-19 avec brio, peu d’équipes étant capables de faire face à leur rythme soutenu et à leurs passes incisives.

Même en tenant compte de la controverse qui a eu lieu en janvier, lorsque Bielsa a admis avoir envoyé un membre du personnel pour regarder tous les autres clubs de la division s’entraîner, ils semblaient prêts à mettre fin à leur longue attente de promotion.

Cependant, ils se sont lourdement défaits à la fin de la saison régulière avant que les Rams ne prennent le dessus dans un classique des play-offs.

Mais en 2019-20, ils se retrouvent à nouveau l’élite du football anglais.