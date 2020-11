Premier League – Jusqu’à 2000 fans à Liverpool: l’Angleterre admet à nouveau des spectateurs

Bonne nouvelle pour Jürgen Klopp: les champions anglais du FC Liverpool avec leur manager allemand pourront disputer leurs matchs à domicile devant les spectateurs pour la première fois depuis mars. La réadmission des fans a été annoncée jeudi, mais ne s’applique pas à l’échelle nationale.

Selon cela, les clubs de Premier League de la capitale Londres et de Liverpool, où l’Everton FC est basé, seront autorisés à jouer à nouveau devant jusqu’à 2000 supporters à l’issue du deuxième lockdown (2 décembre). Klopp pourrait à nouveau accueillir les fans le 5 décembre contre Wolverhampton Wanderers sur Anfield Road.

Comme Londres, la région du Merseyside a été classée au niveau 2 sur l’échelle des risques par le gouvernement. La grande région de Manchester avec les champions records United et le meilleur club City est au «Tier 3» («très haut risque») et doit continuer à planifier sans fans à cause de la pandémie. Au niveau 1, même 4000 abonnés sont possibles. La répartition des régions selon les zones à risques doit être revue le 16 décembre.

Outre les deux équipes citées, Aston Villa (Birmingham), Newcastle United, Leeds United, Leicester City et les Wolves ne sont pas encore autorisés à admettre des spectateurs à domicile. Londres compte actuellement six clubs de première division qui attendent avec impatience leurs fans: le Chelsea FC avec le trio de l’équipe nationale Timo Werner, Kai Havertz et Antonio Rüdiger, l’Arsenal FC, Tottenham Hotspur, West Ham United, Crystal Palace et Fulham FC.

En Angleterre, les quatre ligues professionnelles ont été jouées devant des rangs vides depuis la fin de la pause Corona en juin. La Premier League a récemment souligné qu’elle «saluait» les plans du gouvernement pour le retour des supporters. Dans le même temps, elle travaille sur des modèles qui permettent à un nombre plus élevé de limiter les dégâts financiers.