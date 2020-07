Premier League : Havertz se rapproche de Chelsea

Kai Havertz veut jouer pour le Real Madrid et attend une offre des géants de la Liga, selon les rapports.

Kai Havertz, qui a été transféré à Chelsea, envisagerait de snober les Blues dans l’attente d’une offre du Real Madrid. L’étoile du Bayer Leverkusen est l’une des propriétés les plus chaudes d’Europe et attire beaucoup d’attention à l’approche de la période estivale.Chelsea est en tête de la course à la signature de Havertz, après avoir été en pourparlers avec son agent pendant des semaines.

Un intérêt avoué pour le Real Madrid

Cependant, le jeune homme de 21 ans est également recherché par le Bayern Munich et le Real Madrid, après avoir inscrit 17 buts et neuf passes décisives en 43 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison.

Leverkusen a évalué son attaquant vedette à 90 millions de livres, Chelsea étant le seul club en position financière à s’approcher de ce montant.Mais des rapports en provenance d’Espagne suggèrent que Havertz est prêt à attendre un an de plus en Allemagne avant de sceller un transfert de rêve au Real Madrid.

Mais le club tente actuellement d’équilibrer les comptes et de faire 200 millions d’euros d’économies, ce qui signifie qu’il donnera la priorité aux ventes de joueurs.

On espérait que Havertz serait prêt à attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce qu’il y ait des signes de redressement financier suite à la pandémie de coronavirus, ce qui permettrait au Real Madrid de déposer une offre.

Une offre des blues jugée insuffisante

Pour sa part, Chelsea cherche à éviter cela en faisant pression sur Havertz et Leverkusen pour qu’ils acceptent un accord cet été.

Les Bleus ne sont actuellement pas disposés à payer les 90 millions de livres sterling du joueur et évaluent plutôt le meneur de jeu à 70 millions de livres sterling, bien que leur stratégie de transfert agressive montre qu’ils sont prêts à se ruiner.

Havertz est sous contrat avec le Bayer jusqu’en 2022 mais n’est pas intéressé par une prolongation de son contrat et a déjà laissé entendre qu’il était prêt à quitter le club.Chelsea cherche à en tirer profit et a intensifié ses efforts, bien que le Real Madrid suive de près la situation.

Le Real entre en jeu

Il semblerait que le Real Madrid ait déjà choisi Havertz comme son principal objectif et qu’il ait travaillé sur un mouvement surprise pour l’attaquant au cours de l’hiver.

Un contrat de 33,4 millions de livres sterling pour Hakim Ziyech a été conclu en février, tandis que les Blues ont également accepté de payer la clause de libération de Timo Werner au RB Leipzig, d’un montant de 53 millions de livres sterling.

Frank Lampard s’intéresse désormais à Havertz et Ben Chilwell, tandis qu’un nouveau défenseur central et des renforts au milieu de terrain sont également souhaités.Chelsea est dans une situation financière saine suite à l’interdiction de transfert l’année dernière, mais il est probable qu’il aura encore besoin de fonds supplémentaires générés par la vente de joueurs.

L’Atlético de Madrid devrait prendre son option sur Alvaro Morata, d’un montant de 48,5 millions de livres sterling, tandis qu’Emerson Palmieri, Tiemoue Bakayoko et Michy Batshuayi font partie des joueurs considérés comme excédentaires par rapport aux besoins.