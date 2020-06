Premier League : des pistes sérieuses pour l’attaque de Liverpool

Jurgen Klopp est dans une situation délicate en ce moment, ce qui est étrange étant donné que son équipe a mis fin à 30 ans de disette pour remporter un premier titre de champion depuis 1990.

Deux victoires seulement ont été enregistrées au cours des sept derniers matchs de Liverpool. avec une séquence de matches sans défaite en Premier League arrêtée par Watford et une défense de titre de la Ligue des champions perdue contre l’Atletico Madrid.

Le retour à l’action les a montré en délicatesse pour la reprise de la saison après un match nul 0-0 avec Everton. Bien qu’il y ait une atténuation évidente en raison de la suspension de près de trois mois, étant donné que les Reds sont des champions virtuels, loin de la meilleure équipe exposée.

La baisse de forme coïncide avec la perte de l’objectif clé du transfert des reds. Timo Werner est arrivé à Chelsea et cette occasion manquée a été mise en évidence encore plus clairement contre Everton.

Un effectif à renforcer

Pour la deuxième fois cette saison, Liverpool a perdu des points sans Mohamed Salah dans le onze de départ et Klopp a un problème délicat à affronter.

Son trio magique Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane sont parmi les lignes d’attaque les plus meurtrières d’Europe. Tous les trois entrent dans leur apogée et donc une fois en forme, ils sont sûrs de commencer.

Mais chaque fois que l’un d’eux manque, le décrochage est alarmant et le club se retrouve dans une position où il doit signer une option de qualité prêt à attendre patiemment quelques années avant de devenir l’homme principal.

Et trouver un tel joueur quand la situation économique ne le permet pas est un problème. amplifié par leur incapacité à payer la clause de libération de 53 millions d’euros de Werner, laisse à l’équipe de recrutement vénérée de Liverpool du travail à faire.

Les pistes à suivre

En utilisant WyScout et les données de whoscored.com, nous essayons d’examiner quatre des options d’attaque de Klopp et de les évaluer chacune sur le coût, l’âge du profil et d’autres facteurs déterminants.

Adama Traore | 24 | Valeur marchande actuelle: 25,5 M €

Source Twitter

La durabilité est l’une des conditions préalables pour Liverpool de Klopp et à en juger par les rapports d’Adama Traoré, ce sont les appareils de musculation qui nécessiteront une robustesse supplémentaire lorsqu’il sera dans les parages. Son coéquipier Ruben Neves a récemment révélé que l’ailier imposant avait cassé une machine à squat sur le terrain d’entraînement du club, telle est sa force effrayante.

Son physique attire naturellement beaucoup d’attention et, sans aucun doute, cela lui permet de traverser les murs défensifs comme un acte hommage à Juggernaut de la série X-Men.

Pourtant, ce sont ses pieds délicats et l’amélioration de son finish qui attireront le plus Liverpool, des qualités dont il a été témoin lorsqu’il a terrorisé les dirigeants de la ligue à Molineaux en janvier.

Il a plus que doublé ses dribbles réussis de la saison dernière (de 65 à 149 ce trimestre) pour mener les « Big Five » européens, est dans le top 15 de la Premier League pour les croix précises (encore doublé, passant de 16 en 2018-2019 à 32 cette campagne) et a contribué à 12 buts – quatre marqués, huit passes décisives – ce qui se rapproche des meilleurs totaux en carrière pour chacun qui ont été atteints dans le championnat à Middlesbrough.

Il mène la ligue en nombre progressif par 90, a doublé ses passes clés par match depuis le dernier trimestre et a même amélioré la précision globale de ses passes, ce qui était l’une des principales raisons pour lesquelles Barcelone l’a abandonné. Il ne se présente pas dans les catégories défensives, un domaine clé pour les ailiers de Liverpool étant donné leur système de presse, mais cela est principalement dû au fait que les Wolves opèrent en grande partie sur le comptoir.

Traoré est donc une option séduisante sur le papier, cependant, la réalité est malheureusement très différente. Les loups n’ont aucune pression pour vendre car il a signé jusqu’à l’été 2023 et ils exigeraient des frais d’environ 80 millions d’euros pour vendre maintenant.

C’est avant d’envisager la volonté de Traoré de sacrifier un rôle principal dans un challenger potentiel de la Ligue des champions pour soutenir Mohamed Salah. Il est bien adapté et sa pertinence est évidente, mais la probabilité l’est moins.

Emiliano Buendia | 23 | Valeur marchande actuelle: 14,5 M €

Source Twitter

Dans le passé, Liverpool a trouvé utile d’arracher les meilleurs talents des équipes reléguées. Ils ont payé seulement 8 millions de livres sterling pour Andrew Robertson de Hull et ont répété l’astuce pour signer Xherdan Shaqiri de Stoke pour 13,5 millions de livres sterling. Emiliano Buendia serait une extension de ce schéma plutôt fructueux. Norwich est destiné à la relégation, mais leur approche cavalière de cette saison leur a valu un certain nombre de félicitations, Buendia tirant les ficelles.

Bien qu’il joue sur l’aile droite, Buendia est un contraste complet avec la menace plus directe de Traoré. Il est techniquement compétent à l’intérieur de l’attaque et il compte sur la précision de ses passes et de ses mouvements pour dicter les séquences d’attaque.

Emiliano Buendia is still only 23.



He got 12 assists and 8 goals in the Championship last season and had 7 assists when the Premier League was suspended. He’s been a shining light for Norwich, you’d assume plenty of clubs will be sniffing around him.



pic.twitter.com/t94xEpKGjd — HLTCO (@HLTCO) March 31, 2020

Au lieu de se frayer un chemin à travers les défenses, Buendia joue à travers avec des passes acérées à chaque distance et il excelle à porter le ballon dans des poches d’espace, en utilisant un jeu de jambes soigné pour tourner dans les bonnes zones.

Il garde très bien la possession dans le dernier tiers et enchaîne les séquences rapides. En effet, l’Argentin orchestre depuis l’aile, c’est pourquoi il n’a pas de buts cette saison mais sept passes décisives, produisant le plus de passes décisives de la ligue, à l’exception de Kevin De Bruyne, Trent Alexander-Arnold et James Maddison.

L’absence de menace de but signifie qu’il ne correspond pas tout à fait au moule à Liverpool, mais ce qu’il fait défensivement répond certainement aux exigences. Le joueur de 23 ans domine les ailiers des «Big Five» européens pour les tacles réussis, les tirs et les passes bloqués, et est cinquième du même groupe pour les interceptions et deuxième pour les centres bloqués.

De ce groupe d’ailiers, seuls Thorgan Hazard, Lionel Messi et Jadon Sancho l’ont également battu pour des passes décisives. À un coût estimé à 20 millions de livres sterling, Buendia est dans la bonne catégorie de coûts, c’est juste s’il est capable de trouver un avantage létal dans son jeu.

Ousmane Dembele | 23 | Valeur marchande actuelle: 56 M €

Source Twitter

Retenez ces remarques de «sujet aux blessures» et attendez quelques explications. Oui, le record de blessures d’Ousmane Dembele à Barcelone a été terrible. Mais ensuite, il est important de noter que sa série de blessures musculaires a émergé alors qu’il est à Barcelone. Cela n’a jamais été un problème avec Rennes ou le Borussia Dortmund car il n’a raté aucun match par blessure.

En effet, les problèmes systémiques chez les géants catalans s’étendent dans un service médical qui a longtemps été réprimandé par des stars de haut niveau, Dembele en fait partie, Frenkie De Jong en est un autre exemple récent.

MD|



Liverpool est intéressé à signer Ousmane Dembélé après l'échec de la signature de Werner, Barcelone pourrait lâcher le français si il obtient 60M€. pic.twitter.com/aa7TKbDjeL — FC Barcelona Clan (@FCBClan) June 21, 2020

Avec le bon environnement, Dembele pourrait éradiquer ses problèmes de blessures et devenir la star durable dont Liverpool a besoin. Ironiquement, ce sont les problèmes physiques qui pourraient voir l’international français rejoindre les Reds avec un éventuel prêt-achat, une possibilité très réelle.

Son record de blessures pourrait également rendre l’idée d’une transition plus lente dans le premier XI plus appropriée. C’est une décision qui mérite beaucoup d’étude car en termes de capacités, Dembele est un ailier de premier plan. Audacieusement direct, le joueur de 23 ans est d’une rapidité effrayante et sa renommée à deux pattes signifie qu’il est dangereux de chaque côté.

Sa capacité à dépasser la ligne de défense fait de lui un game changer, quelqu’un qui peut exploser en un instant pour offrir des moments décisifs. C’est ce que la vitesse brute donne à une équipe.

La vitesse de Dembele permettrait à Liverpool de lancer des contre-attaques et de casser les défenses d’une manière que peu d’autres joueurs peuvent. Certes, il n’est pas le plus fiable devant le but ou dans le jeu de passes courtes, mais Dembele a souvent distribué des passes perçantes dans et autour de la surface. Combinez ces passes à récompense élevée à haut risque avec sa vitesse et ses compétences, il est sûrement une option alléchante pour Klopp.

Marco Asensio | 24 | Valeur marchande actuelle: 32 M €

Source Twitter

Marco Asensio avait passé 11 mois sur la touche avec une blessure au genou dévastatrice. Il n’a fallu que 30 secondes et sa première touche pour s’annoncer à nouveau au monde alors qu’il détournait délicatement un centre de Ferland Mendy pour un but à Valence.

Asensio est de retour et ce sera fascinant de voir à quel point l’Espagnol fait partie intégrante de la course au titre du Real Madrid. Los Blancos se vante d’une foule d’attaquants larges et cela signifie que les rumeurs d’une sortie pour Asensio ont continué à percoler.

Bien que le bien-être de son retour soit impossible à ignorer, il n’en demeure pas moins qu’au cours de la saison précédant sa blessure, la forme d’Asensio s’était détériorée. Après 30 sorties en Liga, il est tombé à un seul but et quatre passes décisives la saison dernière, contre six pour chacune en 2017/18.

Jamais une équipe n'avait réussi l'exploit de marquer avec 20 joueurs différents au cours d'une même saison dans toute l'histoire de la Liga.

Le Real Madrid y est parvenu hier soir grâce au but de Marco Asensio.

Seuls Brahim, Militao et Mendy n'ont pas encore scoré 🔥 pic.twitter.com/Ronkor19ha — ⚪️ Passion Madrid France ⚪️ (@PassionMadridFR) June 19, 2020

Pour être juste envers Asensio, son jeu n’est pas centré sur les buts mais son flair est évident comme lors de la dernière saison de Zinedine Zidane lors de son premier mandat. Cette saison là, il a créé plus de chances dans toutes les compétitions (77) que tout autre joueur du Real Madrid.

Et il n’a pas eu l’occasion de figurer dans sa position de droite préférée depuis que Zidane est revenu non plus, un endroit qui lui permet de flotter sur le flanc et d’utiliser son pied gauche en forme de marteau.

Il y a aussi la possibilité de le placer au milieu, telle est sa polyvalence astucieuse. Bien qu’il ne possède pas le même profil que Mane et Salah parce qu’il n’a pas leur vitesse pure, son penchant pour la dérive vers l’intérieur pour évoluer dans de petites espaces et manœuvrer avec facilité les passes signifie qu’il serait inestimable contre les côtés dans un bloc profond.

Un joueur qui peut prendre l’initiative de créer des solutions est exactement le type de talent que Klopp recherchera. Le plus grand point d’interrogation serait autour du prix. Asensio reste l’un des meilleurs jeunes talents du Real et il est difficile d’imaginer Florentino Perez sanctionner sa vente pour rien de moins que la clause de libération de Werner qui a finalement rebuté Liverpool.