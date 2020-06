Premier League : dans quels cas Liverpool ne serait-elle pas championne d’Angleterre ?

Avec plus de 20 points d’avance sur son plus proche poursuivant, le Manchester City de Pep Guardiola, Liverpool a toutes les cartes en main pour enfin décrocher ce titre qui le fuit depuis 30 ans !

À Godison Park, les hommes de Juergen Klopp n’ont pu se défaire des joueurs d’Everton. Clairement à court de rythme après cette interruption volontaire de la Premier League, Les Reds ne sont pas encore champions, mais font un nouveau pas de plus vers ce titre tant attendu par les fans. 30 ans qu’ils attendent cela. 30 ans durant lesquels ils ont vu le rival Manchester United jouer les premiers rôles sur les terrains d’Angleterre. Pour beaucoup de supporters, ce titre est plus important que de conserver la couronne européenne. C’est peu dire de l’importance d’un titre en Premier League.

Pas ce lundi, quand Man City accueille Burnley. Cela semble encore un peu tôt, étant donné les antécédents de blessure de Burnley (une infirmerie presque pleine) et le fait que Manchester City a très vite retrouvé du mordant la semaine dernière tout en tenant une équipe supérieure aux Clarets en visite.

En réalité, l’équipe ne sera pas championne avant mercredi au moins, lorsque Crystal Palace se rendra à Liverpool, à Anfield. Déjà un match capital, mais qui ne permettra pas aux Reds d’être déjà champion d’Angleterre.

Virgil van Dijk n’a même pas encore décidé s’il regardera Man City et Burnley lundi. « Je ne suis encore sûr de rien, je vais voir ce que je vais faire demain soir » dit VVD au micro de Daily Football.

🗣 « I’m not sure, maybe. I’ll see what I’ll be doing tomorrow night »



Virgil Van Dijk on whether he will be watching Man City vs Burnley pic.twitter.com/UNpUloXKUZ