Premier League : City sans pitié pour Newcastle, Westham coule à Burnley

Manchester City a retrouvé sa forme mercredi, grâce à un cours de maître de David Silva, lors de sa victoire 5-0 contre Newcastle United au stade Etihad.

Silva a inscrit un but et deux passes décisives, rejoignant ainsi Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Raheem Sterling et un but contre son camp de Newcastle sur la feuille de match.

Manchester City 5-0 Newcastle United

Buts: 1: 0 Jésus (10.), 2: 0 Mahrez (21.), 3: 0 Fernandez (58./ET), 4: 0 D.Silva (65.), 5: 0 Sterling (90. + 1)

Man City était aux commandes dès le premier moment et il n’y a pas eu de surprise lorsqu’ils ont pris la tête grâce à un finish serré de Gabriel Jésus à partir d’une passe de Phil Foden. City a forcé Dubravka à sortir un arrêt important après une douzaine de minutes, puis a marqué un deuxième but à la 21ème minute lorsque Foden a mis en orbite De Bruyne qui a ensuite repéré Mahrez pour le 2-0.

Foden manque une occasion à la 40e minute de porter l’avance à trois buts, en envoyant un tir juste à côté du second poteau. Foden a manqué une autre occasion de convertir une offrande de De Bruyne après la mi-temps, car le Belge aurait pu battre le record de la saison PL si le vif Foden avait terminé un peu mieux.

Une course de Jesus a conduit à un but contre son camp de Federico Fernandez, lorsque la tentative de dégagement de Matt Ritchie a détourné le défenseur et l’a fait rentrer au premier poteau.David Silva a fait le break sur un beau coup franc après l’heure de jeu.A 15 minutes du coup de sifflet final, City a offert à Tommy Doyle un premier match de Premier League, et le jeune homme a pu voir de près la passe de Silva à Sterling.

West Ham United 0 – 1 Burnley FC

But: 0: 1 Rodriguez (38e)

Nick Pope a réalisé plusieurs arrêts importants et Jay Rodriguez a marqué à nouveau. Burnley a pris la neuvième place grâce à sa victoire 1-0 sur West Ham United, mercredi à Londres.Les 49 points des Clarets sont à trois points de la sixième place des Wolves et peuvent encore rêver d’un retour en Europa League.

Premier League ⚽



🔥 34 ème journée 🔥

Victoire de Burnley 1 but à 0 sur la pelouse de Newcastle.

Taylor 🎯 ➡️ Rodriguez ⚽ (7⚽) pic.twitter.com/nx8bhgA7kY — Premier League ⚽ (@Premier74280935) July 8, 2020

West Ham conserve quatre points d’avance sur la zone de largage, bien qu’Aston Villa et Bouremouth aient un match en main sur les Irons.

Sheffield United 1-0 Wolverhampton Wanderers

But: 1: 0 Egan (90. + 3)

Sheffield United – Wolverhampton été un affrontement serré et tendu à Bramall Lane, mais John Egan a marqué un but dans les arrêts de jeu alors que les Blades s’imposaient 1-0 pour renforcer leurs espoirs européens.

Two Games. Two Goals. 💥



John Egan you absolute hero ☘️ pic.twitter.com/35BQsnJLlP July 8, 2020

Les deux équipes se sont annulées, mais Egan a fait un signe de tête à la 93e minute pour envoyer les joueurs et le personnel à domicile sous la pluie dans la ville d’acier.Avec cette victoire, Sheffield United se hisse à la septième place avec 51 points, soit un point et une place de moins que les Wolves qui ont subi deux défaites consécutives.

Le but gagnant de John Egan est tombé de nulle part. Sheffield n’avait cadré aucun tir depuis la 18e minute – jusqu’à la 93e minute.

Classement Premier League 34e journée

espace équipe Sp. Cotes Diff Pts. 1. Liverpool fc 33 72:25 47 89 2e Manchester City 34 86:34 52 69 3e Chelsea FC 34 63:46 17e 60 4e La ville de Leicester 34 64:32 32 59 5. Manchester United 33 56:33 23 55 6. Wolverhampton Wanderers 34 45:37 8e 52 7. Sheffield United 34 35:33 2e 51 8e. Arsenal FC 34 50:42 8e 50 9. Burnley FC 34 38:46 -8e 49 10e Tottenham Hotspur 33 52:44 8e 48 11. Everton FC 33 40:48 -8e 44 12e Southampton FC 33 42:55 -13 43 13. Newcastle United 34 35:50 -15 43 14. Crystal Palace 34 30:43 -13 42 15. Brighton & Hove Albion 33 35:44 -9 36 16. West Ham United 34 40:59 -19 31 17e Watford FC 34 31:53 -22 31 18e Aston Villa 33 36:62 -26 27 19e AFC Bournemouth 33 32:59 -27 27 20. Norwich City 34 26:63 -37 21