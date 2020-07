Premier League : Chelsea veut un échange Kepa-Oblak

Pour Kepa, un déménagement à Madrid signifierait un retour dans son pays d’origine, qu’il avait quitté pour l’Angleterre en 2018 pour 80 millions d’euros (en provenance de l’Atletic Bilbao), ce qui en fait le gardien le plus cher de tous les temps. Kepa est toujours sous contrat à Londres jusqu’en 2025.

En conséquence, le Slovène, qui dispose d’une clause de sortie de l’ordre de 130 millions d’euros avec les Rojiblancos, doit remplacer le non moins controversé Kepa (25) à Stamford Bridge. Selon le rapport, les Bleus s’efforcent d’échanger Oblak et Kepa pour faire baisser le prix.

Chelsea to pay £100m plus kepa for atletico Madrid's Jan Oblak #angelsports #WontumiSports pic.twitter.com/lcGoPrEj0H