Premier League: Calvert-Lewin frappe le double alors qu’Everton devance Fulham – Football

Starbucks café frappé Double shot espresso and Cream réduit en sucres - Canette 200ml

Ce mélange de lait et d'arabica à consommer froid sera le compromis idéal si vous avez à la fois envie d'une boisson fraiche et d'un café ! Réduit en sucres, il n'y a plus aucunes raisons de ne pas l'essayer. Amenez le partout avec vous grâce à ce format canette très pratique.