Premier film d’animation CG du Studio Ghibli – / Film

Studio Ghibli s’est bâti la réputation d’être le dernier bastion de l’animation 2D, l’un des derniers points de résistance de ce style chaleureux, fantaisiste et dessiné à la main avant que toute l’industrie de l’animation ne succombe à la facilité de l’animation CG. Mais le studio d’animation japonais vénéré, qui a longtemps résisté à l’ombre du co-fondateur Hayao Miyazaki, même en fermant ses portes lorsque la légende de l’animation «a pris sa retraite» en 2013, doit aussi innover.

Ghibli a essayé l’animation 3D au fil des ans, Miyazaki utilisant CG pour animer les séquences les plus intenses de Princesse Mononoke et même la création d’un court métrage CG en 2018, Boro la chenille. Un long métrage entièrement animé en CG n’était donc que la prochaine étape pour Studio Ghibli. Mais ce n’est pas Hayao Miyazaki qui dirigera le premier long métrage CG de Ghibli, mais son fils Goro Miyazaki, avec le prochain Aya et la sorcière, basé sur le roman de Château en mouvement de Hurlement auteur Diana Wynne Jones. À quoi pourrait donc ressembler le premier film entièrement animé de Ghibli? Voyez par vous-même avec le premier Aya et la sorcière images ci-dessous.

Images d’Aya et de la sorcière

Je dois dire que ces images (via la bande dessinée Natalie) ne correspondent pas exactement à ce que j’attendais du Studio Ghibli, qui n’a jamais atteint le plus haut niveau pour son animation (principalement en raison du célèbre processus méticuleux de Miyazaki). Il y a un brillant brillant dans les dessins des personnages qui me rappelle le style trop orné qui devient populaire dans l’animation CG chinoise, mais certains détails comme les cheveux ou les vêtements sont presque trop simples ou plats. Mais il semble que Goro Miyazaki tente de capturer les conceptions classiques de Ghibli en 3D, avec les regards exagérés des méchants et les expressions simples et chérubines des protagonistes des enfants.

Quoi qu’il en soit, j’anticipe que Goro Miyazaki expérimente son propre style, après avoir travaillé si longtemps sous l’ombre de son célèbre père. Ses deux premiers films, Le magicien d’Earthsea et De haut sur Poppy Hill sentaient qu’ils devaient trop stylistiquement et thématiquement aux films bien-aimés de Miyazaki, mais De haut sur Poppy Hill avait l’impression que Goro Miyazaki faisait des efforts pour se faire sa propre marque, avec un film qui semblait un peu plus calme et léger que le prix typique de Ghibli. Peut-être qu’en menant la charge d’adopter l’animation CG pour Ghibli, Goro Miyazaki peut enfin s’imposer comme un réalisateur prometteur à part entière.

Goro Miyazaki adapte le roman pour enfants de Diana Wynne Jones 2011 Perce-oreille et la sorcière, probablement renommé Aya et la sorcière pour le public japonais, qui est sa deuxième adaptation après Le magicien d’Earthsea, une vision radicalement différente de celle d’Ursula LeGuin Earthsea des romans. Voici le synopsis du livre, même si le film final sera probablement très différent:

Tous les orphelins n’adoreraient pas vivre au foyer pour enfants de St. Morwald, mais Earwig le fait. Elle obtient tout ce qu’elle veut, quand elle le veut, et c’est ainsi depuis qu’elle a été déposée sur le seuil de l’orphelinat alors qu’elle était bébé. Mais tout cela change le jour où Bella Yaga et la Mandragore viennent à St. Morwald, déguisées en parents nourriciers. Earwig est emmené dans sa mystérieuse maison pleine de pièces invisibles, de potions et de livres de sorts, avec de la magie à chaque coin de rue. La plupart des enfants courraient avec terreur dans une maison comme ça… mais pas Earwig. Utilisant sa propre intelligence – avec beaucoup d’aide d’un chat qui parle – elle décide de montrer à la sorcière qui est le patron.

Aya et la sorcière devait initialement être présenté en avant-première au Festival de Cannes, mais il sera diffusé sur la chaîne générale japonaise NHK en hiver 2020. Il n’y a pas encore de sortie aux États-Unis.

