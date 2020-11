Premier coup d’œil à Clifford The Big Red Dog, ouvre en novembre 2021

Un film que je sais que beaucoup de gens attendent avec impatience, le premier regard sur Clifford le gros chien rouge, a fait ses débuts en ligne. Ouverture en novembre prochain, le film a été long à venir, et à juste titre, Clifford a l’air adorable. Le film est réalisé par Walt Becker à partir d’un scénario de Jay Scherick, David Ronn, et Blaise Hemingway. Il étoiles Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong, et John Cleese. Vous pouvez voir les débuts de Clifford dans le premier teaser ci-dessous

Synopsis de Clifford le gros chien rouge

«Lorsque la collégienne Emily Elizabeth (Darby Camp) rencontre un sauveteur animal magique (John Cleese) qui lui offre un petit chiot rouge, elle n’a jamais prévu de se réveiller pour trouver un chien géant de dix pieds dans son petit appartement de New York. sa mère célibataire (Sienna Guillory) est partie pour affaires, Emily et son oncle amusant mais impulsif Casey (Jack Whitehall) se lancent dans une aventure qui vous gardera sur le bord de votre siège alors que nos héros prennent une bouchée de la Grosse Pomme. Basé sur le personnage bien-aimé du livre Scholastic, Clifford apprendra au monde à aimer grand! «

Il a l’air adorable! Je vois déjà des gens se plaindre de cela, et je suppose que ma question serait: à quoi vous attendiez-vous? C’est un film d’action réelle… et c’est un gros chien rouge. Cela me semble assez précis. Clifford le gros chien rouge, avec Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong et John Cleese, sortira en salles l’année prochaine le 5 novembre 2021. Pour ma part, je suis très excité. Si vous ne l’êtes pas, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire.

