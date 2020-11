Premier but sauve le point du FK Austria Wien contre le SKN St.Pölten

Vienne Autriche a évité un autre revers en Bundesliga à la dernière minute. Dimanche, Violett a couru au huitième tour après une première mi-temps endormie contre le SKN St. Pölten pendant longtemps après un déficit de 0-1, avant que le jeune Aleksandar Jukic ne parvienne à égaliser (84e). L’Autriche, qui attend déjà depuis quatre tours une victoire, est néanmoins revenue à la huitième place derrière le WAC à égalité de points.

St. Pölten compte deux points d’avance sur la cinquième, Ahmet Muhamedbegovic avait mis les « Wolves » en tête à la 39e minute.

L’Autriche, où Bright Edomwonyi a remplacé Christoph Monschein blessé dans la tempête et Stephan Zwierschitz a couru au milieu de terrain, s’est abstenue de dominer le match dès le début, permettant à St. Pölten de continuer à se développer. Cela s’est bien passé pendant un certain temps, le jeu offensif des invités, notamment sur les flancs, n’a pas apporté grand chose. Un seul tir raté d’Alexander Schmidt a raté le but (20e).

Vers la fin de la première mi-temps, cependant, les invités se sont renforcés. Un corner de Dor Hugi a finalement brisé l’interdiction du SKN, Muhamedbegovic s’est dirigé dans le coin le plus éloigné. L’Autriche, qui a agi de manière inoffensive en attaque, avait peu à s’opposer et n’a été autorisée à se créditer que de deux demi-chances avant la pause: une fois qu’Edomwonyi a raté la surface de St. (38.). Hugi aurait même pu le porter à 2-0 ou 3-0 avant la mi-temps, mais un Köpfler de l’Israélien est passé juste à côté (42e), dans le temps d’arrêt, son tir est passé au coin le plus éloigné à la suite d’une contre-attaque (45 + 1).

Ce n’est qu’avec le redémarrage, avec l’entraîneur Peter Stöger qui tentait de relancer l’offensive avec Alon Turgeman (première apparition pour le « Veilchen » en près de onze mois) et Jukic, que l’Autriche a mis le pied sur l’accélérateur. Edomwonyi a testé le gardien du SKN Christoph Riegler (46e), un peu plus tard le « Wölfe » -schlüssmann a brillamment détruit une belle chance de Jukics à partir de quelques mètres (53e). A l’heure limite, Turgeman était en excellente position après un virage et ne pouvait pas récupérer le ballon (62e).

St. Pölten n’a guère apporté d’actions ou d’opportunités cohérentes qui méritent d’être mentionnées. L’un d’eux aurait cependant très bien pu signifier le 2-0: Hugi a échoué après une belle danse de surface de réparation au gardien Patrick Pentz (64e). Mais comme l’Autriche, qui n’avait marqué que cinq buts hors match dimanche, a trop peu fait de sa supériorité, beaucoup de choses indiquaient un 0: 1.

À la fin, cependant, il y avait encore la grande performance de Jukic. Après un centre, le ballon lui est tombé dans la tourmente de la surface de réparation, il a poussé facilement dans le cinq – le premier but du joueur de 20 ans pour les professionnels. Le capitaine Alexander Grünwald a vu du jaune-rouge à l’arrivée après un délit répété (86e), le jeu de puissance suivant des invités n’a rien apporté de plus.

Score final: FK Austria Wien 1: 1 SKN St.Pölten

Déchiré: 0: 1 (39.) Muhamedbegovic 1: 1 (84.) Jukic

L’Autriche: Pentz – Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner – Wimmer (46e Turgeman), Zwierschitz (74e Fitz), Grünwald, Sarkaria (46e Jukic) – Pichler (90e Schösswendter), Edomwonyi (87e Ebner)

Saint Pölten: Riegler – Blauensteiner, Maranda, Muhamedbegovic, Schulz – Luxbacher (74e Schütz), Pokorny, R. Ljubicic – Davies (68e Steinwender), Schmidt (74e Grozurek), Hugi

Carton jaune-rouge: Grünwald (86e / délit répété)

Cartons jaunes: aucun ou Luxbacher

