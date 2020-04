Premier appel du devoir: le championnat du monde mobile commence en avril

Activision accueille son premier officiel Call of Duty: Mobile événement esports. À partir du 30 avril 2020, tout joueur classé vétéran ou supérieur en multijoueur pourra participer au tournoi. Le tournoi débutera par des qualifications en ligne qui se dérouleront du 30 avril au 24 mai. Les joueurs peuvent s’inscrire via un événement en jeu. Les meilleurs joueurs de cet événement passeront aux étapes supérieures du tournoi. Avec un prix de pool de plus de 1 million de dollars, cela attirera et attirera un certain nombre de joueurs.

« Nous sommes ravis de lancer notre tournoi compétitif très attendu à Call of Duty: Mobile, » m’a dit Chris Plummer, vice-président du mobile chez Activision. « En tant que prochaine révolution de notre jeu classé préféré des fans, ce format de tournoi Call of Duty: Mobile les joueurs une chance de rivaliser avec des joueurs du monde entier pour de l’argent et des prix. «

Plus de détails seront annoncés sur le COD: Mobile Compte Twitter au cours des prochains jours. Il s’agit d’un autre tournoi que nous avons annoncé au cours des dernières semaines, dans lequel les joueurs peuvent participer depuis la sécurité de leur domicile. Alors que la pandémie mondiale de COVID-19 se poursuit, il est bon de voir des sociétés de jeux se rassembler pour aider les joueurs et les communautés. Nous avons couvert comment FaZe Clan cherche à aider, et la nouvelle Coupe de Distanciation Sociale! Espérons que nous commencerons à voir les tournois en direct recommencer dans un avenir pas trop lointain. Pour l’instant, cependant, ces événements sont d’excellents moyens de maintenir la communauté des joueurs ensemble.

COD: Mobile lancé en mai 2019 et au cours de ses deux premiers mois, a enregistré plus de 172 millions de téléchargements, et voit toujours de nouveaux joueurs se joindre quotidiennement. Le jeu est gratuit et disponible sur les appareils IOS et Google Play. Entrerez-vous dans le tournoi? Vous pensez que nous devrions suivre un jeu? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Le post First Call Of Duty: Mobile World Championship Starts In April est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.