Premier aperçu du tout nouveau Nissan Qashqai – Blog automobile

Nissan a publié les premiers plans d’espionnage officiels d’un Nissan Qashqai camouflé de troisième génération en cours de test.

Le multisegment compact qui a changé le visage du marché automobile européen lors de son lancement en 2006 et a engendré de nombreux imitateurs, a été un énorme succès commercial. À ce jour, plus de trois millions de Qashqais ont été vendus en Europe – et plus de cinq millions dans le monde.

Nissan a également confirmé que le Qashqai de nouvelle génération sera construit dans l’usine géante de Sunderland, qui fabrique également les modèles Juke et Leaf 100% électriques.

Arrivé au printemps 2021, le nouveau Qashqai sera 35 mm plus long que la version sortante, augmentant l’espace pour les jambes et le coffre à l’arrière, tandis que les portes, les ailes avant et le capot seront construits en aluminium, de sorte que la carrosserie sera 60 kg plus légère et 41% plus rigide que avant.

Comme beaucoup d’autres constructeurs, Nissan a abandonné le diesel et la nouvelle voiture sera disponible avec un moteur essence de 1,3 litre (avec deux sorties de puissance et une assistance hybride légère de 12 volts), ainsi qu’une version innovante e-POWER.

Le système e-POWER utilise un petit moteur à essence pour charger une batterie, qui alimente ensuite un moteur électrique qui entraîne les roues avant.