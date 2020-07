Précommandez Watch Dogs Legion pour 49,99 $ avant Ubisoft Forward Event

La prochaine entrée ambitieuse dans le Chiens de garde la franchise, Watch Dogs Legion, a eu un peu de chemin de développement difficile après un retard l’année dernière – qu’Ubisoft a adopté pour apporter des changements et des améliorations majeurs au jeu – mais il réapparaît finalement lors de l’événement numérique Ubisoft Forward de ce week-end. Certains journalistes ont également pu jouer la dernière version du jeu, avec leurs réactions en direct le 11 juillet, à peu près au moment de la diffusion.

Avant cette vitrine mise à jour ce week-end, vous pouvez précommander Watch Dogs Legion pour seulement 49,99 $, soit dix dollars de moins que le prix de détail normal des jeux de la génération actuelle. De plus, si le prix des nouvelles versions des jeux de nouvelle génération grimpe à 70 $ (et si Ubisoft propose une mise à jour gratuite des versions de nouvelle génération de ses jeux), la précommande pourrait finir par être une remise assez importante. Si vous prévoyez de jouer Watch Dogs Legion au lancement, cela vaut la peine de verrouiller votre prix de précommande maintenant.

Certains Watch Dogs Legion des captures d’écran ont fuité montrant l’interface utilisateur et le menu, des éléments qui devraient être vus lors de l’événement de ce week-end. Les rumeurs disent également que la date de sortie sera annoncée, ce qui devrait être aux côtés des consoles de nouvelle génération en tant que titre de lancement.

Watch Dogs Legion est un jeu incroyablement ambitieux, permettant aux joueurs de recruter et de jouer avec n’importe quel PNJ du jeu, chacun avec des missions, des vies et des réseaux individuels. La portée serait si massive qu’elle repousse les limites des capacités d’Ubisoft en matière de tests d’assurance qualité. Ubisoft a également expliqué comment l’histoire sera toujours importante sans personnage central, et comment la perméation de vos personnages peut et aura un impact sur le flux de cette histoire.

Assurez-vous de saisir cela Watch Dogs Legion Précommandez la remise maintenant si vous prévoyez de récupérer le jeu. Le prix peut changer à tout moment. Et ne manquez pas Ubisoft Forward le 11 juillet quand Ubisoft se montre enfin Watch Dogs Legion encore une fois.