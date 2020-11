Précommande PS5: Sony prévoit de nouvelles livraisons avant Noël

Quelle est la disponibilité actuelle de la PS5? Les unités de lancement sont complètement épuisées et la chance d’acheter une PS5 n’importe où est presque nulle.

Néanmoins, Sony a d’autres livraisons en perspective, qui seront disponibles avant et après Noël. Selon le PDG de Sony, Jim Ryan, la situation mondiale rend encore très difficile de répondre adéquatement à la forte demande. Néanmoins, tout est essayé pour livrer autant de consoles PS5 que possible aux clients.

«Dans cet environnement difficile, nous produisons plus de PS5 que de PS4 pour ce lancement. Si les gens ne trouvent pas de PS5 au lancement, nous sommes désolés et nous nous excusons. […] Vous pouvez être sûr que nous travaillons très dur pour mettre sur le marché des volumes importants avant et après Noël. «

Alors maintenant, chacun doit décider par lui-même s’il veut payer plus pour obtenir une PS5 sur ebay & Co. pour le lancement ou si vous pouvez attendre jusqu’en décembre et au-delà. On peut toujours supposer que toutes les consoles PS5 disponibles seront rapidement épuisées.

Après tout, il devrait y avoir quelques PS5 en précommande dès le jour du lancement la semaine prochaine. Si tel est le cas, vous le saurez immédiatement ici avec nous.