Pré-commande PS5: les premiers concessionnaires annoncent les heures de début

Il est désormais clair que les nouvelles consoles PS5 seront disponibles en pré-commande demain, jeudi. Différents concessionnaires l’ont déjà confirmé et donnent maintenant également l’heure.

GameStop est à nouveau pressé, les précommandes ouvrant à minuit. Amazon est également confirmé, qui suivra à 13 heures. Otto.de aura également de nouvelles consoles en stock, mais n’a pas encore donné d’heure précise. La situation à Media Markt et Saturn est toujours ouverte.

Nous avons répertorié ici encore les options de précommande habituelles, mais nous vous informons séparément de notre alarme push (en bas à gauche) à ce sujet, qui vous redirigera directement et sans détours vers les boutiques.

Édition disque PS5

Édition numérique PS5

Il faut s’attendre à ce que les quantités disponibles soient à nouveau très limitées, alors notez les dates, connectez-vous au compte concerné et connectez-vous, et idéalement également entrez l’adresse de livraison et les détails de paiement corrects pour que cela aille plus vite.

Un phénomène qui se produira probablement aussi dans la troisième vague sont les soi-disant sculpers – des scripts automatisés qui achètent les stocks disponibles et les mettent instantanément sur ebay afin de sortir avec un profit. Malheureusement, aucune herbe n’a encore poussé.

