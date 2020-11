Pré-commande PS5: chaos chez Media Markt / Saturn (mise à jour)

Ça aussi! Une fois que les précommandes pour la PS5 sont déjà loin d’être optimales, il y a maintenant un problème avec la livraison. Cela est particulièrement évident chez Media Markt et Saturn, qui en sont complètement dépassés.

Alors qu’Amazon a consciencieusement fourni la plupart des produits lors du lancement jeudi, Otto a parfois retardé les livraisons, la plupart des joueurs ayant également reçu leurs consoles ici.

Les choses vont très mal actuellement chez Media Markt et Saturn, qui sont non seulement à la traîne en matière de livraison, mais qui ne sont pas non plus très heureux en matière de communication. Les pré-commandes sont de toute façon en colère, ce qui est particulièrement évident sur Facebook.

La déclaration déclenche Shitstorm

Tout a commencé par demander de la compréhension et avoir besoin de plus de temps pour traiter les précommandes. 37 000 auraient été à Media Markt / Saturn, dont seulement un tiers a probablement été traité jusqu’à présent.

Tout a commencé par la déclaration suivante:

«Malheureusement, lorsque la PS5 a été mise en vente, nous n’avons pas pu fournir directement à tout le monde une console. Mais que ce soit à la livraison ou pour l’auto-collecte, nous faisons de notre mieux pour que chacun reçoive sa console le plus rapidement possible. La demande est très forte et nous sommes en contact étroit avec le fabricant afin de réaliser toutes les précommandes le plus rapidement possible. Nous voulons la console pour tous les joueurs amateurs, pour tous les joueurs professionnels, pour vous tous. «

Cela a conduit à une véritable tempête de merde contre Media Markt, dont nous avons quelques extraits:

Le problème avec Media Markt / Saturn est également que beaucoup n’ont précommandé leur console qu’en tant qu’invité et ne peuvent même pas voir l’état actuel de la livraison. On dit qu’il faut attendre l’envoi de l’e-mail, ce qui peut bien sûr être un véritable test de patience dans des moments comme ceux-ci. Les appels au service client sont également bloqués avec une annonce automatisée indiquant que vous devez être patient. Donc, pour beaucoup, c’est plus une incertitude quant au moment où ils obtiendront leur PS5.

Trop peu de consoles PS5?

La rumeur veut que Media Markt / Saturn ait reçu moins de consoles qu’il n’y a de précommandes. Cela voudrait dire que quelqu’un repartirait les mains vides, mais vous ne voudriez pas l’admettre. Des cercles internes, il est dit: Les entrepôts sont vides!

Cependant, il ne devrait y avoir aucune annulation de la précommande cette fois-ci, également parce que beaucoup ont déjà payé leur PS5. Il a été entendu que Media Markt / Saturn attend désormais les prochaines livraisons de Sony et que ses précommandes seront progressivement servies. Par conséquent, il ne faut pas pouvoir s’attendre à une PS5 disponible gratuitement pour les prochains mois.

Si tel est le cas, une communication honnête de la part de Media Markt / Saturn serait bien sûr le mieux qu’ils puissent faire maintenant. Pour l’un ou l’autre, l’incertitude est certainement pire que de ne pas encore tenir une PS5 entre vos mains.

Néanmoins, nous vous recommandons de conserver votre précommande. Sinon, vous glissez plus loin dans la file d’attente. Les défenseurs des consommateurs, cependant, réclament des règles plus strictes pour les précommandes, à condition que les concessionnaires fassent des promesses de livraison et collectent l’argent.

Mise à jour: Sur notre propre demande de Media Markt avec une pré-commande actuellement valide, nous avons également reçu l’information qu’il n’y a actuellement pas de console PS5 en stock. Vous attendez la livraison de Sony, mais vous ne pouvez pas donner de rendez-vous. Cependant, il est conseillé de conserver la précommande.

De plus, nous avons reçu des informations très similaires d’une autre source non confirmée. Cela signifie également que l’entrepôt doit être vide. En ce qui concerne le traitement, les clients de Media Markt sont susceptibles d’être préférés, car il s’agit de la marque la plus forte des deux sociétés et la réputation est considérée comme menacée. En ce qui concerne les pré-commandes chez Saturn, ils ne devraient pas pouvoir attendre leur livraison avant Noël. Le carnet de commandes affecterait environ 14 000 précommandes, dont la majorité sera traitée d’ici la mi-décembre, tandis que le reste suivra après Noël.

À propos, la date vers la mi-décembre coïncide avec ce que GameStop avait annoncé dans la troisième vague de précommandes. Si vous regardez également le lancement de la PS4 à l’époque, de nouvelles consoles sont arrivées chez les concessionnaires chaque mois.

Pendant ce temps, les clients reçoivent d’autres précommandes d’Otto et d’Amazon qui sont livrées en retard. Dans certains cas, il y avait même des informations incorrectes dans le statut de l’expédition, selon lesquelles les marchandises étaient censées être renvoyées à l’expéditeur, puis retournées à la livraison.

D’autres rapports parlent également du fait qu’il y a des vols occasionnels lors de la livraison ou que les marchandises dans les colis sont échangées.

Mise à jour: Media / Saturn garde toujours un profil bas sur les précommandes ouvertes. Les demandes de renseignements ne reçoivent toujours pas de réponse satisfaisante. Selon l’état actuel, cela signifie que vous attendez une livraison ultérieure de Sony et que vous êtes en contact étroit avec eux.

On soupçonne maintenant que Media Markt / Saturn a vendu par inadvertance les consoles de la troisième phase de pré-commande pour le jour du lancement, bien qu’elles n’arriveront probablement pas ici avant la mi-décembre. Il faudra être prêt à attendre aussi longtemps. Au total, c’est probablement environ un tiers de toutes les précommandes qui sont encore ouvertes.