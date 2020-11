Prajnesh évince Jack Sock pour faire les quarts de Cary Challenger – Tennis

REVIT! Gilet rafraichissant Revit Insert Challenger noir

La veste de refroidissement Revit a des panneaux respirant. Faire tremper la veste dans l'eau avant la première utilisation, l'essorer et laisser sécher complètement. Cela refroidit les fibres et vous garde au frais jusqu'à six heures. Ce processus permet aux fibres de rester fraiches pendant une longue