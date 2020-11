Prajnesh entre en demi-finale de Cary Challenger – Tennis

Sweep Gants en Cuir Imperméables Sweep Challenger Evo Noirs 3XL (13)

Des gants imperméables et stylés de Sweep!Ils sont fabriqués en cuir avec des panneaux extensibles autour des doigts pour une mobilité accrue. La paume et les doigts sont également pré-courbés pour un confort optimisé en position de conduite. Entre la couche extérieure et la doublure se trouve une membrane