PowerToys de Microsoft pour Windows 10 reçoit une nouvelle mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités

PowerToys, qui est essentiellement une collection d’outils extrêmement pratiques pour les utilisateurs expérimentés, reçoit une mise à jour importante sur Windows 10. La mise à jour de Microsoft PowerToys comprend une nouvelle interface pour le redimensionnement d’image intégré, le sélecteur de couleurs et un tas de corrections de bogues.

PowerToys est un outil open-source et il existe depuis l’époque de Windows 95. Fin 2018, Microsoft a revisité PowerToys et créé de nouveaux utilitaires spécifiquement pour Windows 10.

Plus tôt cette année, Microsoft a ajouté un nouvel utilitaire appelé «Image Resizer» pour vous aider à redimensionner les images et à réduire leur taille en masse. Il est livré avec une approche très simple mais il lui manquait une interface conviviale.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, Microsoft apporte l’interface utilisateur Fluent de Windows 10 au redimensionneur d’image. Il utilise à la fois Fluent Design et ModernWPF pour imiter l’aspect et la convivialité de WinUI, et la mise à jour permet également la prise en charge des thèmes.

Avec le Resizer d’image amélioré, vous pouvez désormais redimensionner immédiatement les photos sélectionnées en choisissant les tailles prédéfinies – Petit, Moyen, Grand, Téléphone et Personnalisé. Vous pouvez également personnaliser les tailles par défaut pour les modes prédéfinis.

Microsoft a même ajouté des coins arrondis aux PowerToys et suit également l’approche de conception de Windows 10X.

Comme nous l’avons mentionné au début, Microsoft présente également un nouveau sélecteur de couleurs amélioré avec une interface utilisateur fluide et des coins arrondis de type WinUI. Pour ceux qui ne le savent pas, Color Picker est un outil qui vous permet de numériser n’importe quelle zone de votre bureau, des applications ou des captures d’écran pour détecter et sélectionner les couleurs.

Après la nouvelle mise à jour de PowerToys, le sélecteur de couleurs utilise des ombres portées pour un meilleur contraste et vous pouvez maintenant également choisir une nuance de couleur différente en cliquant sur les rectangles plus petits.

Voici le changelog complet:

Améliorations du mode sombre.

Nouvelle interface pour Image Resizer et Color Picker.

Vous permet désormais de personnaliser Windows pour une meilleure configuration multi-moniteurs.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger la dernière mise à jour de PowerToys à partir du Github de Microsoft.

