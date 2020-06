Powerbeats Pro sort aujourd’hui dans quatre nouvelles couleurs sauvages

Auparavant uniquement disponibles dans les tons sourds, les écouteurs Powerbeats Pro sont disponibles aujourd’hui dans certaines teintes plus sauvages, notamment: Spring Yellow; Rose nuage, rouge lave et bleu glacier.

Conçus pour les personnes en déplacement, ces écouteurs totalement sans fil sont dotés de crochets d’oreille ajustables et sécurisés avec de multiples options d’embouts pour que vous puissiez les adapter pour rester en place, peu importe combien vous bougez.

Ces écouteurs légers ont une conception renforcée pour la transpiration et la résistance à l’eau afin que vous puissiez prendre vos séances d’entraînement au niveau suivant. Avec jusqu’à 9 heures d’écoute dans chaque oreillette et plus de 24 heures avec le boîtier de charge, cela signifie qu’il est difficile de manquer de puissance.

Les écouteurs sans fil Powerbeat Pro sont maintenant disponibles dans quatre nouvelles couleurs sauvages mais ont toujours

crochets d’oreille réglables et bien ajustés pour que vous puissiez vous entraîner tout en les utilisant.

Si la batterie des écouteurs devient faible, vous pouvez utiliser Fast Fuel, une charge de 5 minutes qui vous donne 1,5 heures de lecture. Pour économiser davantage la batterie, les accéléromètres de mouvement détectent lorsque les écouteurs sont inactifs et les mettent automatiquement en mode veille. Et lorsque vous êtes prêt à les réutiliser, il vous suffit de les remettre dans vos oreilles et vous serez hors tension.

Les Powerbeats Pro sont le produit le plus vendu au monde pour Beats By Dr. Dre et avec les nouvelles couleurs, ces écouteurs ont toutes les fonctionnalités que les utilisateurs en sont venus à aimer, notamment:

Propulsé par la puce du casque Apple H1 pour vous offrir un appariement plus rapide, basculer entre les appareils iCloud et le « Hey Siri » mains libres.

Les écouteurs se connectent indépendamment via Bluetooth® de classe 1 pour une portée étendue et moins d’abandons – signifie qu’ils restent connectés pendant que vous continuez à bouger.

Commandes de volume et de piste sur chaque oreillette.

Son équilibré avec plage dynamique et isolation acoustique.

Performances des appels téléphoniques et gestion des appels plus faciles à partir des deux écouteurs.

Quatre tailles d’embouts pour un ajustement confortable.

Son équilibré et puissant

Nous avons essayé les écouteurs Powerbeats Pro et le son fourni est net, équilibré et puissant. Beats By Dr. Dre dit qu’ils ont repensé l’acoustique afin que les écouteurs offrent une clarté et une plage dynamique améliorées. De notre essai, les écouteurs offrent une expérience sonore de haute qualité.

L’un des facteurs contribuant à cette meilleure expérience sonore pourrait être le fait que les écouteurs sont conçus pour s’adapter correctement avec des crochets d’oreille et des embouts réglables, de sorte que vous obtenez un ajustement serré et sécurisé.

Les écouteurs Powerbeat Pro se chargent dans leur étui – une charge complète

vous donne 24 heures de temps de lecture.

Jouez des deux côtés ou juste un à la fois

Gauche, droite ou les deux – c’est vous qui décidez d’où vient le volume. Chaque oreillette dispose de commandes de volume et de piste complètes, vous n’avez donc pas besoin de votre appareil pour régler votre musique.

Sans fil qui fonctionne

Avec la technologie Bluetooth® de classe 1, vous pouvez obtenir une gamme plus large avec ces écouteurs et moins d’abandons. Un accéléromètre de détection de la parole et plusieurs microphones ciblent votre voix et filtrent le bruit externe.

Les Powerbeats Pro dans ces nouvelles couleurs sauvages sont disponibles dès maintenant sur Apple.com et Beats By Dr. Dre ainsi que les revendeurs agréés pour 349,95 $ AU.