Power Surge, Bash Boost, X-Factor introduits

Cricket Australia a dévoilé trois innovations pour la BBL de cette année, dans le but de donner une nouvelle vie au tournoi en difficulté.

Sur le dos de la baisse des foules et des cotes de télévision, BBL10 comprendra le Power Surge, X-Factor et Bash Boost.

CA dit qu’il espère que les mouvements récompenseront le cricket positif et avec un score élevé. Les changements ont été signés par les joueurs et les entraîneurs.

Le Power Surge verra le jeu de puissance divisé en deux. Actuellement en place pour les six premiers overs des manches de l’équipe au bâton, il ne sera désormais obligatoire que pour les quatre premiers overs. Les deux autres overs peuvent être pris par le côté frappeur à tout moment à partir du 11e.

Les Sixers posent avec le trophée après avoir remporté BBL09. (Getty)

Le X-Factor donnera aux équipes la possibilité de changer de stratégie à mi-chemin des premières manches du match en faisant appel à un remplaçant qui n’a pas été nommé à l’origine dans le 11 de départ. ou un joueur qui n’a pas encore joué à plusieurs reprises.

Enfin, le Bash Boost verra quatre points attribués par match, trois à l’équipe gagnante et un à l’équipe avec le score le plus élevé après 10 passes. Dans le cas où les scores sont égaux après 10 dépassements, le point sera partagé.

Le Power Surge sera introduit pour le tournoi BBL de cet été. (Cricket Australie)

Les changements visent à rendre le jeu moins prévisible, en particulier autour du jeu de puissance. Les statistiques montrent que les équipes gagnent rarement si elles perdent trois guichets lors des six premiers overs, on espère que ces changements garderont les matchs en vie plus longtemps.

« L’introduction de ces nouvelles innovations est une autre raison pour laquelle la saison KFC BBL | 10 est conçue pour être la plus excitante de l’histoire de la Ligue », a déclaré le patron de la BBL, Alistair Dobson.

« Le Power Surge, le X-Factor et le Bash Boost donnent la priorité au score, au cricket passionnant, introduisent de nouveaux angles stratégiques et garantissent qu’il y a toujours quelque chose à jouer pendant tout le match.

Le Bash Boost sera présenté pour le tournoi BBL de cet été. (Cricket Australie)

«Nous sommes convaincus que nos fans adoreront ce que ces innovations apporteront au jeu, car nombre des meilleurs joueurs mondiaux de T20, ainsi que notre prochaine génération de stars australiennes, leur donneront vie sur le terrain.

Selon le consultant de la BBL, Trent Woodhill, les changements vont bouleverser le tournoi.

« Les meilleures ligues T20 à travers le monde sont celles qui continuent d’innover, de repousser les limites et de défier le statu quo », a-t-il déclaré.

« L’introduction de ces nouvelles conditions de jeu place fermement la KFC Big Bash League dans cette catégorie.

Le X-Factor sera présenté pour le tournoi BBL de cet été. (Cricket Australie)

« L’accent est désormais davantage mis sur le rôle de l’entraîneur, plus pour nos fans à espérer et plus pour nos diffuseurs à qui parler lors de chaque match de la BBL.

« Malgré les défis de cet hiver, nous avons plus de joueurs étoiles à l’étranger que jamais auparavant et maintenant un ensemble ambitieux d’innovations pour secouer la Ligue. J’ai hâte de voir nos joueurs et entraîneurs adopter ces nouvelles concepts. «