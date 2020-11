Power Rangers Beast Morphers Saison 2 Episode 18 Review: Le commutateur Silva

Ce POWER RANGERS BEAST MORPHERS examen contient des spoilers.

Je n’ai jamais été aussi surpris d’un épisode de Power Rangers que je ne l’étais pour «The Silva Switch». Au milieu de l’histoire, à l’improviste, sans avertissement, nous avons eu une chanson et un numéro de danse minutieusement chorégraphiés avec Steel dans le corps de Nate comme toute la distribution, augmentée de danseurs de sauvegarde, chantant à propos de ce que c’est d’être humain.

JE…. Je suis plus que stupéfait et ravi. Je n’avais jamais imaginé que cela pouvait arriver Power Rangers. Il n’y a jamais rien eu de tel! Le spectacle le plus «musical» a été «Another Song and Dance» de Zeo, Kira chantant parfois, «Everyday Fun» d’Antonio, l’incroyable clip de Tanya «Stick Together» et une performance de Rangers aléatoires ici et là. Il n’y a jamais rien eu de tel, une production géante avec une chorégraphie décente et toute la distribution se joignant!

Le plus grand sourire était sur mon visage! Bien que ce soit dommage que nous n’ayons pas entendu la vraie voix d’Abraham Rodriguez, il a vraiment tout mis dans cette performance. Son énergie, ses mouvements, ce mec est allé au-delà de tout. Il a donné un million de pour cent et l’équipe derrière le faire l’a égalé. Le tout est tellement sauvage et bizarre que je ne peux m’empêcher de l’adorer. Même les costumes étaient stellaires! Tous les acteurs étaient habillés, Ben et Betty en particulier semblant nets dans ces costumes!

