Power Rangers Beast Morphers Saison 2 Episode 17 Review: Goin ‘Ape

Les textes ont également été écrits pour être aussi vagues que possible afin que Roxy puisse se fâcher contre lui. Cela ne m’a pas engagé davantage dans le conflit; cela m’a juste fait me demander pourquoi ces deux-là sont même ensemble. S’ils ne peuvent même pas essayer d’être honnêtes les uns avec les autres, pourquoi les encourageons-nous?

L’émission a donné un bref aperçu des raisons pour lesquelles ce conflit aurait pu avoir lieu. Roxy a mentionné qu’ils n’avaient pas pu se voir beaucoup ces derniers temps, ce qui aurait pu être une bonne configuration, mais cela n’est mentionné qu’une seule fois et jamais évoqué à nouveau. Pour en faire la raison pour laquelle ce malentendu commence, nous aurions besoin de le construire davantage, mais au lieu de cela, tout cela ressemble à une portée et je ne l’ai pas acheté.

Roxy étant dépeint comme celui qui a le plus tort, cela lui nuit également. Bien que oui, son espionnage sur le téléphone de Ravi était faux, Ravi était stupide de ne pas être plus clair sur ce qui se passait avec le cadeau et il a laissé sa colère devenir incontrôlable et je ne parle pas seulement de surchauffe. Je ne blâme pas Roxy d’être méfiant après ça! Ravi aurait dû avoir de plus grandes excuses à la fin. L’épisode tel quel donne l’impression que Ravi a plus raison quand je n’ai pas du tout eu ce sentiment.

Je suis déçu que ce soit ma réaction parce que je suis généralement tout pour un conflit Power Rangers, en particulier les conflits de caractère. J’aime que Ravi et Roxy se soient disputés, j’aimerais juste que ce soit pour autre chose. Si cela avait pour racine de ne pas passer assez de temps ensemble, cela aurait été génial! Ils utilisent le malentendu comme excuse pour ne pas parler de ce qui se passe réellement avec eux. C’est alors que quelque chose d’aussi simple qu’un malentendu peut fonctionner.

Avec tout cela, je suis sûr que je suis prêt à donner à cet épisode un score très bas, mais à part un défaut profond? Le reste de l’épisode est incroyable! Le conflit, aussi imparfait soit-il, est très bien géré. Voir Ravi surchauffer à l’extérieur du costume était un excellent moyen de montrer sa colère. Cette colère a alimenté l’intensité avec laquelle il a combattu Evil Roxy sur la plage et dans la forêt. Cela a donné un coup de poing supplémentaire aux combats qui ont été pour la plupart assez oubliables dans Morpheurs de bête.

