Power Rangers Beast Morphers Saison 2 Episode 16 Review: Opportunités en or

Le problème est qu’à aucun moment de l’épisode nous ne voyons Nate exprimer beaucoup de ressentiment à leur égard. C’était crucial pour que cette intrigue fonctionne. Malgré toute la fanfare de l’épisode sur leur grandeur, les parents de Nate ont abandonné leur enfant. Ils ont fait le tour du monde pour aider d’autres personnes mais ne pouvaient même pas aider leur propre enfant? C’est un échec majeur de leur part et aucun «c’était une décision difficile» ne le coupe.

Pourtant, chaque partie de cet épisode définit la décision des parents de Nate comme la bonne. Le fait de quitter LEUR ENFANT est comparé à la façon dont Nate veut rester et aider l’équipe des Rangers et ne pas aller avec ses parents. C’est une gigantesque fausse équivalence. Nate, un adolescent, décide de rester et de sauver le monde. Ses parents ont pour la plupart abandonné un enfant. Peu importe à quel point ils se disent nobles, c’est toujours faux.

Si l’épisode avait donné du ressentiment à Nate, cela aurait pu être une histoire incroyable. Cela aurait pu montrer, comme nous l’avons vu avec Ravi et le commandant Shaw plus tôt dans la saison, que les parents doivent assumer la responsabilité de l’impact négatif qu’ils ont eu sur leurs enfants. Cela aurait pu aller encore plus loin que ce complot de Ravi et montrer comment l’abandon peut nuire à quelqu’un sur une longue période de temps. «Golden Opportunities» ne fait rien de tout cela et toute la scène de fin est un raté total.

Avoir Nate se sentir comme celui qui avait tort est profondément dérangeant. Ses parents ne considèrent jamais que l’enfant qu’ils ont amené au monde devrait peut-être recevoir plus d’attention. C’est soit faire ce qu’ils veulent, soit les voir à peine. Pas de juste milieu.

Des relations comme celle-ci existent dans la vraie vie, les parents mettant le fardeau sur leurs enfants pour leurs mauvais choix. Si Morpheurs de bête allaient explorer que je les applaudirais pour cela, mais l’épisode ne le fait pas. Le conflit de Nate consiste à choisir entre les parents dont il a toujours désespérément voulu l’attention et ses amis qui se soucient vraiment de lui. Cela aurait pu fonctionner, mais vous deviez être franc avec ce que leur voyage a fait à Nate et comment ils avaient eu tort. Ils peuvent avoir des excuses et je suis sûr que le travail qu’ils font est noble (même si cela ressemblait à du bénévolat), mais ils doivent au moins assumer la responsabilité des dommages qu’ils ont causés à Nate ou demander à Nate de les appeler. il. Nether est terminé et l’épisode dans son ensemble en souffre.

