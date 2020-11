Pouvez-vous voyager en Tier 3 ou Tier 4? Règles de l’Ecosse Covid pour chaque niveau

Le premier ministre Nicola Sturgeon a introduit un système de verrouillage à cinq niveaux – du niveau zéro à quatre – en Écosse en novembre pour freiner la propagation des cas de Covid-19 avant Noël. ou le niveau quatre, qui comporte les restrictions les plus strictes.Le mardi 17 novembre, il a été annoncé qu’un total de 11 zones de conseil seraient placées dans le plus haut niveau de restrictions contre les coronavirus d’Écosse.En vertu des restrictions de niveau quatre, non – les magasins essentiels seront forcés de fermer, avec des bars, des restaurants, des gymnases, des coiffeurs et des attractions touristiques également interdits d’ouvrir – bien que les écoles resteront ouvertes Mais qu’en est-il des personnes qui ont de la famille dans d’autres régions ou qui ont besoin de se déplacer entre différentes zones pour le travail? ce que vous devez savoir.Puis-je voyager dans d’autres régions, si j’habite au niveau 4? Les voyages non essentiels vers ou hors des régions du niveau quatre seront interdits – une règle qui deviendra loià partir du vendredi 20 novembre, ce qui signifie que ce sera illégal et passible d’une amende. Les berceaux vivant dans les zones de niveau quatre sont également invités à limiter au minimum les déplacements dans la zone.Mme Sturgeon a déclaré: «Pour dire les choses franchement – et nous exigerons pour surveiller cela – si nous voyons des preuves que des gens de l’est ou du sud de l’Ayrshire visitent des endroits dans le nord de l’Ayrshire, ou que des gens de Glasgow vont à Inverclyde, nous n’aurions d’autre choix que de placer ces zones au niveau quatre également. 11 zones de conseil doivent être placées dans le plus haut niveau de restrictions de coronavirus en Écosse plus tard cette semaine (Photo: Andrew Milligan / PA) «Il est donc essentiel que nous respections tous les restrictions de voyage.» Le premier ministre a ajouté: «Pour souligner à quel point cela est important est, je peux confirmer que les directives qui ont été mises en place ces dernières semaines deviendront loi à partir de vendredi. »Cependant, les personnes sont autorisées à se rendre dans les zones de niveau trois et quatre par la route ou les transports publics si leur voyage commence et se termine à l’extérieur Les berceaux vivant au niveau quatre sont également autorisés à se déplacer pour faire de l’exercice – à condition qu’ils restent à moins de cinq miles de leur autorité locale.Ils peuvent également se déplacer pour déménager, pour des raisons parentales partagées ou pour les achats essentiels (lorsque cela n’est pas possible Dans la zone de votre autorité locale) .Qu’en est-il des personnes vivant au niveau 3? Les règles applicables aux personnes vivant dans les zones de niveau trois sont très similaires à celles du niveau quatre.En vertu des restrictions de niveau quatre, les magasins non essentiels seront forcés de fermer, avec bars, restaurants, gymnases, coiffeurs et attractions touristiques sont également interdits d’ouverture – bien que les écoles resteront ouvertes (Photo: Jeff J Mitchell / Getty) Les Écossais vivant dans ces régions peuvent voyager dans leur propre région, mais doivent éviter tout déplacement non essentiel à l’extérieur ou Vous pouvez savoir quelles parties de l’Écosse sont aux niveaux trois et quatre avec le vérificateur de code postal du gouvernement. Quelles sont les règles dans les zones de niveau 1 ou 2 en Écosse? Ceux qui vivent dans les zones où les cas de Covid-19 sont inférieurs peuvent voyager autant qu’ils le souhaitent dans leur propre région, mais le gouvernement écossais leur conseille toujours de minimiser les déplacements inutiles entre les différents niveaux, dans la mesure du possible. Les déplacements vers les régions du niveau trois ou quatre ne devraient être que pour des raisons essentielles. Qu’est-ce qu’un voyage essentiel? Il existe des exemptions à l’interdiction de voyager aux niveaux trois et quatre, y compris les voyages pour le travail, les études ou Selon les directives du gouvernement, les Écossais ne devraient pas les voir comme des «échappatoires» et il leur est tout de même conseillé de minimiser les déplacements autant que possible pour la sécurité de tous. Voici la liste complète des exemptions: Voyage pour le travail ou fournir des services bénévoles ou caritatifs services, mais uniquement lorsque cela ne peut pas être fait de votre domicile Voyage à l’école, au collège ou à l’université où l’enseignement n’est pas fourni à distance Voyage pour le sport des moins de 18 ans (vers et depuis les zones de niveau trois mais pas de niveau quatre) Voyagez pour les achats essentiels uniquement là où cela n’est pas possible dans votre région d’autorité locale – vous devez utiliser les achats en ligne ou les magasins, les banques et les autres services de votre région où que vous le pouvez Voyage pour les soins de santé, les soins sociaux, la garde d’enfants et d’autres services essentiels, y compris le recyclage, mais seulement s’ils ne sont pas disponibles dans votre région Voyage pour fournir des soins ou une assistance à une personne vulnérable Voyage pour le partage des responsabilités parentales ou un voyage entre les deux parties d’un ménage étendu Voyage pour répondre à une obligation légale, y compris se rendre au tribunal ou satisfaire aux conditions de mise en liberté sous caution, ou pour participer à des procédures judiciaires Voyage pour des raisons essentielles de bien-être animal, comme nourrir un cheval ou aller chez le vétérinaire Exercice informel local en plein air comme la marche, le vélo, le golf ou la course à pied (en groupes de six personnes maximum de deux ménages au maximum) qui commence et se termine au même endroit Voyagez localement (à environ cinq miles de la zone de votre autorité locale) pour atteindre un endroit pour faire de l’exercice à l’extérieur défiler pour les mariages, les enregistrements de partenariat civil, les funérailles et autres «événements de la vie» (tels que les bar-mitsva et les baptêmes) Si vous êtes un ministre de la religion ou un chef de culte, rendez-vous à votre lieu de culte Voyagez à votre lieu de culte normal (vers ou depuis le niveau trois zones, mais pas le niveau quatre) Voyage pour donner du sang lors d’une séance de collecte du Scottish National Blood Transfusion Service Voyage pour transiter par les zones de niveau trois et quatre par la route ou les transports en commun si votre voyage commence et se termine en dehors d’une telle zone Voyage pour déménager Voyage pour éviter les blessures , maladie ou pour échapper à un risque de préjudice

