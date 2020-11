Pouvez-vous suivre des cours de conduite aux niveaux 2 et 3? Ce que nous savons sur la manière dont les règles Covid affectent les tests et les leçons

L’Angleterre reviendra à un système à trois niveaux de restrictions Covid après la fin du verrouillage, le 2 décembre. Presque tout le pays – 99% de la population – a été placé dans les deux premiers niveaux. autour de la socialisation et des restrictions pour les pubs et les restaurants.Le gouvernement a établi les règles pour la plupart des activités, allant du cinéma au sport organisé, mais il n’a été fait aucune mention de cours de conduite et de tests de conduite dans ses communiqués officiels. Malgré le manque de directives du gouvernement, certaines écoles de conduite ont recommencé à prendre des réservations une fois le verrouillage levé.RED, l’une des plus grandes écoles de conduite du Royaume-Uni, déclare qu’elle «reprendra les cours de conduite et formation embarquée dans toute l’Angleterre à partir du mercredi 2 décembre ». La DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency) n’a pas encore confirmé si les leçons et les tests sont effectivement autorisés. Le porte-parole de la SVA a déclaré lundi: «Les discussions se poursuivent sur ce que le nouveau système de niveau signifie pour les tests et la formation et DVSA publiera plus d’informations cette semaine. Les nouvelles règles en un coup d’œil Niveau un: alerte moyenne Rencontre entre amis et famille: maximum de six à l’intérieur ou à l’extérieur, autres que les ménages isolés ou les bulles de soutienBars, pubs, restaurants: Service de table uniquement. Dernières commandes à 22h, fermeture à 23hOuverture: commerce de détail, divertissement, hébergement, soins personnels, par exemple coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs intérieurs, par exemple gymnases et natation.Voyages: Marchez ou faites du vélo si possible. Évitez de voyager dans les zones de niveau trois (sauf lorsque cela est nécessaire, par exemple pour le travail, l’éducation, les soins médicaux) Nuitées: autorisées, avec foyer, bulle de soutien ou jusqu’à six personnes Travail et affaires: toute personne qui peut travailler à domicile devrait le faire tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent pas interagir avec plus de six personnes Mariages et funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils, les réceptions de mariage et les veillées; 30 pour les funérailles Exercice: Les cours et le sport organisé pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais doivent suivre la règle des six à l’intérieur. Les activités pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grands événements, par exemple sport d’élite, performances en direct et conférences: Ouvert au public, mais limité à 50% de capacité ou 4000 à l’extérieur / 1000 à l’intérieur (selon la valeur la plus basse) Niveau deux: alerte élevée Rencontrer des amis et de la famille: pas de mélange de ménages à l’intérieur, à l’exception des bulles de soutien. Maximum de six bars en plein air, pubs, restaurants: les pubs et les bars doivent fermer à moins qu’ils ne fonctionnent comme des restaurants. Les lieux d’accueil ne peuvent servir de l’alcool qu’avec des repas copieux. Dernières commandes à 22h, fermeture à 23hOuverture: commerce de détail, divertissement, hébergement, soins personnels, par exemple coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs intérieurs, par exemple gymnases et natation. Évitez de voyager dans les zones de niveau trois (sauf si nécessaire) Nuitées: autorisées, avec bulle de ménage ou de soutien uniquement Travail et entreprise: toute personne qui peut travailler à domicile devrait le faire Education: ouvrir tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent interagir avec personne en dehors de la maison ou soutenir les mariages et les funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils, les réceptions de mariage et les veillées; 30 pour les funérailles Exercice: Les cours et le sport organisé pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais pas à l’intérieur entre des personnes de ménages différents. Les activités organisées pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grandes manifestations: ouvertes au public, mais limitées à 50% de capacité ou 2000 à l’extérieur / 1000 à l’intérieur (selon la valeur la plus basse) Niveau trois: alerte très élevée Rencontrer des amis et la famille: Pas de mélange de ménages à l’intérieur ou dans la plupart des endroits extérieurs sauf les parcs, les terrains de sport, les jardins publics où la règle de six est en place. Exempt de bulles de soutienBars, pubs, restaurants: fermés sauf ventes à emporter, drive-through ou livraisonOuvert: vente au détail, soins personnels, par exemple coiffeurs, salons de beauté et bars à ongles, loisirs intérieurs, par exemple gymnases et natationFermé: lieux intérieurs tels que cinémas, bowling en salle , casinos Voyage: Évitez de voyager hors de la région, sauf lorsque cela est nécessaire, par exemple pour le travail, les études, les soins médicaux Nuitées: Pas de nuitées en dehors de la région locale, sauf si nécessaire pour le travail, l’éducation ou similaire Hébergement: fermé (avec des exceptions limitées telles que des raisons professionnelles ) Travail et entreprise: tous ceux qui peuvent travailler à domicile devraient le faire.Education: Ouvert à tous les niveaux. Garde d’enfants autorisés Lieux de culte: ouverts, mais ne peuvent interagir avec personne en dehors du foyer ou soutenir les mariages et les funérailles: 15 invités pour les mariages, les partenariats civils et les veillées; 30 pour les funérailles. Les réceptions de mariage ne sont pas autorisées Exercice: Les cours et les sports organisés pour adultes peuvent avoir lieu à l’extérieur, mais les gens doivent éviter les activités de contact à haut risque. Les activités d’exercice de groupe et le sport à l’intérieur ne devraient pas avoir lieu, sauf avec un ménage ou une bulle. Les activités organisées pour les athlètes d’élite, les moins de 18 ans et les personnes handicapées peuvent se poursuivre Grands événements: Les événements ne doivent pas avoir lieu. Événements drive-in autorisés